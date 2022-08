Onze anys després d’irrompre a l’escena musical catalana amb tota una declaració d’intencions que van batejar com a Jenifer, Els Catarres van tornar a demostrar dissabte al vespre a l’imponent escenari del Fòrum Romà d’Empúries que encara hi tenen molt a dir. Després de tres anys de silenci discogràfic, el trio d’Aiguafreda no podia fallar. Però tot i que l’excusa era presentar el seu cinquè disc d’estudi, Diamants (Halley Records), la banda va apostar per a tirar de clàssics per a reconnectar amb un públic nostàlgic que s’havia calçat amb les seves millors vambes després d’una tarda de pluja que semblava donar una treva.

Un hat-trick format per En peu de guerra, Fins que arribi l’alba i Perfectes va servir per a escalfar motors, a partir d’on el grup liderat per Èric Vergés va anar desgranant el nou àlbum, amb Animals com a carta de presentació. Amb el públic ja en el seu terreny, la formació va recordar que «la vida és curta i el món se’n va a la merda», a partir d’on va fer un homenatge a l’amor amb Honestament per després enllaçar amb Haurà valgut la pena viure i reivindicar «l’amor lliure». Una petició que va rebre la ovació del públic, que no va deixar d’immortalitzar el retorn de la banda (i amb ella, una part de la seva joventut), embogint amb himnes com Invencibles, Vull estar amb tu, Tintin o Jenifer, que van recordar com «la reina del brilli-brilli».

Ja als bisos, la formació va encetar la traca final amb T’odio (on Vergés va exhibir melena), Estels al vent i Diamants, títol que dona nom a l’àlbum que la banda ha cuinat a foc lent durant dos anys. Un catàleg estilístic que deixa clar que la formació està en plena forma.

D’entre els feligresos que encara conservaven l’essència ‘catarra’, també n’hi havia que els descobrien en directe per primera vegada. «Què t’agrada més, veure’ls en concert o escoltar les cançons per Youtube?», preguntava una mare al seu fill. La resposta, però, era previsible. «Home, aquí!», va proclamar ell, convençut. I és que com en el seu hàbitat natural, enlloc.