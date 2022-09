La Mirona recupera al 100% la programació estable i anuncia per als mesos vinents concerts d'El Drogas, Inadaptats, Carolina Durante o Barón Rojo. Després de dos anys marcats per la pandèmia i «d'haver de superar-se constantment i ser molt imaginatius», assegura el director de la sala saltenca, Quim Marcè, La Mirona encara els mesos que venen com el temps per «recuperar l'estabilitat». Batejada com la temporada 20+1, servirà per celebrar, amb un any de retard però ja sense restriccions, les dues dècades d'existència de la sala de concerts de referència a les comarques gironines.

En el primer avançament de la programació pels mesos vinents, destaca El Drogas, en la gira especial per celebrar els quaranta anys de Barricada, o el retorn als escenaris d'Inadaptats. Els veterans Barón Rojo, en la seva gira de comiat, o Mägo de Oz també formen part d'un cartell que inclou Mishima i Amaia. La Mirona, vint anys i més de 1.700 concerts Maria Arnal i Marcel Bagés, Joan Miquel Oliver i Da Souza seran a Salt dins la programació de Temporada Alta i el festival Neu! durà a La Mirona Carolina Durante. Els emergents Juriol i Tripulant i noms de la música urbana com Sho Hai, el projecte en solitari d'un dels integrants de Violadores del Verso, són altres noms de la programació dels propers mesos. Així mateix, també hi haurà espai per a tributs a Pink Floyd, Dire Straits, Héroes del Silencio o U2 i per a cites clàssiques, com la nit de recollida de joguines o la celebració familiar Mironadal a càrrec de Rock per Xics. I precisament per festes també tornaran uns habituals de la Mirona al desembre: Di-versiones. En aquest cas, amb un doble concert: una actuació exclusiva per a sanitaris i el tradicional concert de Nadal, ara ja sí a peu dret, amb què la sala celebrarà amb un any de retard el seu vintè aniversari. De cara a la primavera, la sala ha avançat que acollirà el No Future Fest, un esdeveniment que reunirà grans bandes del punk de nivell internacional el 23 de maig. La primera confirmació d’aquesta cita és The Exploited.