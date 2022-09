El raper Coolio, un dels músics més representatius de l'escena urbana de Los Angeles i autor d'èxits dels anys 1990 com "Gangsta's Paradise", va morir aquest dimecres als 59 anys, va confirmar el seu representant.

El músic va morir a la tarda a la casa d'un amic, qui després de comprovar que no sortia ni responia a les seves crides va anar a buscar-lo al bany i el va trobar mort a causa d'un infart, segons el seu representant Jarez Posey.

"El que sé és que estava a casa d'un amic, va ser al bany i va morir d'un infart", va explicar Posey en declaracions recollides per la cadena NBC.

Coolio, el nom original del qual era Artis Leon Ivey Jr., va saltar a la fama a la dècada dels 90 com un dels noms més coneguts del rap californià.

El seu pic d'èxit va arribar el 1995, quan va publicar la cançó "Gangsta's Paradise" com a part de la banda sonora de "Dangerous Minds", que es va convertir en una de les cançons de rap més populars fins a aquesta data, va liderar la llista Billboard Hot 100 durant 3 setmanes i va guanyar un Grammy.

El tema va impactar tant en la cultura pop que va arribar a tenir una sàtira, "Amish Paradise" de Weird Al Yankovic, la lletra del qual era totalment contrària a l'original.

El raper va néixer el 1963 en l'estat de Pennsilvània, però es va mudar al sud de Los Angeles a finals dels 80 per a iniciar la seva carrera musical amb la publicació del disc "It Takes a Thief" del qual es van desprendre senzills com "Fantastic Voyage" i "It Takes a Thief".

Entre els àlbums que va publicar posteriorment destaquen "My Soul", "Coolio.com", "El Cool Magnifico" -amb picades d'ullet a la comunitat llatina de Los Angeles-, "The Return of the Gangsta", "Steal Hear i "From the Bottom 2 the Top".

De manera paral·lela a la música, Coolio també va participar en el món audiovisual amb més de 100 crèdits en sèries i pel·lícules, a més de publicar el llibre de cuina i el programa "Cookin' with Coolio".