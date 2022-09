Els teatres de Blanes i Lloret han programat una cinquantena d’espectacles fins al desembre en la seva novena temporada conjunta com a Teatre de la Costa Brava Sud. L’oreneta, Una teràpia integral, Conservando memoria o el recent estrenat Exit throug the gift shop de la gironina Carla Rovira són algunes de les propostes del cartell, que inclou vint-i-dues propostes de teatre professional.

Quim Masferrer amb Bona gent; el delicat espectacle de Xavier Bobés i Alberto Conejero El mar; visió d’uns nens que no l’han vist mai i els nous muntatges d’humor de Joan Pera (Màster Xof) i Bruno Oro (Sí o no?) són algunes de les propostes que passaran pel teatre de Lloret aquesta tardor. També s’hi podran veure el gran èxit internacional de Guillem Clua, L’oreneta, amb Dafnis Balduf i Emma Vilarasau o Monopoli, de Mar Monegal.

La programació lloretenca, però, també surt del teatre perquè el cicle Lloret Espai Off torna a la normalitat, programant espectacles en espais no convencionals, com Conservando memoria d’El Patio Teatro al Mercat Municipal o Exit throug the gift shop de Carla Rovira a la Masia de Can Saragossa.

Pel que fa al Teatre de Blanes la programació professional s’encetarà el 21 d’octubre amb Una teràpia integral, una comèdia de Marc Angelet i Cristina Clemente amb Àngels Gonyalons, Roger Coma i Abel Folk. Posteriorment, s’hi podrà veure Traces of memory, liderat pel saxofonista blanenc Lucas Martínez; Buffallo Bill a Barcelona, que uneix Ramon Madaula i la periodista Raquel Sans i La Tierra y el Barrio, amb l’autor i poeta Danilo Facelli, la cantant Anna Alfaro i el guitarrista blanenc Hugo Martínez.

La programació professional a Blanes la tancarà el 30 de desembre La Selva Big Band amb el concert Cinema & Big Band.