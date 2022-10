El curtmetratge Takbir, el debut en la direcció del banquer i escriptor banyolí Jordi Calvet, s’ha estrenat al festival de Sitges, dins la secció oficial a competició. El curt, que compta amb actors com Pedro Casablanc, Xènia Tostado, Macarena Gómez o Octavi Pujades, se centra en un escriptor de thrillers sobre terrorisme islàmic -interpretat per Iván Hidalgo- que denuncia a la policia que l’Isis s’ha inspirat en les seves obres per cometre els seus últims atemptats.

Per Calvet, que també és regidor pel PSC a l’Ajuntament de Girona, és «un somni» competir en un festival com Sitges amb una producció que té un càsting «espectacular, a l’alçada dels millors llargmetratges». Calvet va estar acompanyat dimarts a la nit a Sitges per part dels actors Macarena Gómez, Melyssa Pinto, Ivan Hidalgo, Ares Teixidó i Anna Senan. El curt, rodat a Alcalá de Henares i Madrid, també es projectarà en la sessió inaugural del Filmets de Badalona divendres 21 d'octubre. Jordi Calvet debuta amb un curt amb Pedro Casablanc, Macarena Gómez i la televisiva Melyssa Pinto