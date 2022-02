El banquer i escriptor Jordi Calvet acaba de rodar el seu primer curtmetratge, titulat Takbir, amb actors com Pedro Casablanc, Xènia Tostado, Macarena Gómez o Octavi Pujades a les seves ordres. En el seu debut en l’audiovisual com a director, guionista i productor, el banyolí torna a fixar-se en el gihadisme, un tema que ja havia tocat a la novel·la L’espasa d’Al·là, que plantejava una massacre terrorista al Camp Nou enmig d’un Barça-Madrid.

El curtmetratge se centra en un escriptor de thrillers sobre terrorisme islàmic -interpretat per Iván Hidalgo- que denuncia a la policia que l’Isis s’ha inspirat en les seves obres pels seus últims atemptats.

Calvet, que també és regidor pel PSC a l’Ajuntament de Girona, explica que es tracta d’un projecte que ve de lluny i que, tot i que ja havia fet diversos intents per traslladar a l’audiovisual alguna de les seves històries, mai havien acabat de cristal·litzar. Tot i això, el fet d’haver treballat en diverses produccions audioviuals li ha permès comptar amb actors coneguts com l’l’intèrpret de cinema, teatre i televisió Pedro Casablanc (Dolor y gloria; White Lines, Vida perfecta); Xènia Tostado (Gigantes, Bandolera) o Macarena Gómez (Musarañas, La que se avecina).

El repartiment també inclou Octavi Pujades, Guiomar Puerta o l’empordanesa Melyssa Pinto, que després del seu pas per programes com La isla de las tentaciones i Supervivientes també debuta com a actriu. Ares Teixidor també havia de participar en el rodatge, però un problema de salut li va impedir.

Takbir s’ha rodat en tres dies en localitzacions de Madrid i Alcalá de Henares i Calvet calcula tenir-lo enllestit en tres mesos. Confia presentar-lo a Madrid i Barcelona i dur-lo a Girona en el marc del Festival de Cinema.