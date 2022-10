La companyia teatral Cheek by Jowl porta al Temporada Alta una revisió de l'obra 'La vida es sueño', de Calderón de la Barca, amb intèrprets de la Compañía Nacional del Teatro Clásico (CNTC). En aquesta nova aproximació al clàssic principal del teatre espanyol del segle d'or, es redefineix la relació entre l'actor i el públic a partir d'una complexa escenografia que permet fer aparèixer i desaparèixer els intèrprets de la CNTC dalt de l'escenari. La companyia dirigida per Declan Donnellan i Nick Ormerod ha produït obres en anglès, francès i rus, i té una llarga trajectòria per teatres europeus. Girona acollirà una doble funció aquest dissabte i diumenge en el qual serà l'estrena a Catalunya i després viatjarà a Madrid.

L'obra ha estat coproduïda per La Zona, una companyia teatral i cinematogràfica que té experiència apostant per noves obres de la dramatúrgia espanyola. La participació, per la seva banda, de la CNTC ha estat possible gràcies a la relació personal que mantenen el director teatral de Cheek by Jowl, Declan Donnellan, i Lluís Homar, actualment al càrrec del grup. «Ens coneixem des de molt joves, i el mateix dia que va ser nomenat pel càrrec em va trucar proposant-se aquest projecte», ha declarat Donnellan en una roda de premsa aquest divendres.

El director de producció de La Zona, Miguel Cuerdo, ha assegurat que el més important del que ha aconseguit Cheek by Jowl amb aquesta adaptació ha sigut «fer-la comprensible per a tothom i portar els clàssics i els textos al moment actual».

Segons han detallat Cheek by Jowl, treballen d'una manera «oposada» a com ho fan la resta de companyies. En comptes de seleccionar curosament una sèrie d'actors i actrius i preparar una gran idea precisa abans de començar a produir l'obra, ells trien un grup gran d'intèrprets sense tenir «idees clares de com anirà l'obra». Aquesta manera de treballar els dona «més versatilitat i adaptació» a l'hora d'arribar al resultat final.