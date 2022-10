El Col·lectiu de Professionals del Circ de Girona (CPCG) ha inaugurat l'Espai de Circ Les Guixeres de Salt, la primera escola de circ del Gironès. Ho fa amb diversos tallers, xerrades i espectacles que van engegar divendres i que es reparteixen al llarg de tot aquest cap de setmana. Ubicat a l'edifici de la Factoria Cultural de la Coma Cros de la localitat, el projecte neix d'una sinergia entre el mateix CPCG, l'Ateneu Popular Coma Cros, el Centre d'Arts Escèniques El Canal i l'Ajuntament de Salt. El membre del Col·lectiu, Raimon Mató, explica que la voluntat de la nova escola de circ és «visibilitzar el sector i els artistes de Girona». Aquesta iniciativa oferirà cursos de corda aèria, trapezi o acrobàcies, entre altres modalitats.

Les sessions d'aquest dissabte han arrencat puntualment a les deu del matí. Dividides en dos espais, els participants han pogut escollir si participar en el taller d'acrobàcies a terra o de cordes aèries. El segon, s'ha fet a l'espai que utilitzarà de forma habitual la nova escola de circ de Salt: la nau número 10 de l'Espai Les Guixeres, dins del recinte de la Factoria Cultural Coma Cros. Penjades de cordes, les integrants -majoritàriament dones- han millorat la seva tècnica i domini del material. Aconseguir un espai on entrenar ha estat una de les majors dificultats que ha experimentat el CPCG, fundat el 2019. «Des del primer moment es va treballar per buscar un espai per entrenar», relata Mató, que admet que «a causa de la dificultat, tant econòmica com d'espai a la província, al final s'ha optat per una col·laboració».

L'única escola de circ a Girona

Una col·laboració que permetrà oferir una sèrie de cursos formatius entorn de l'art del circ, convertint-se en l'única escola en tota la demarcació de Girona que està focalitzada exclusivament en aquesta modalitat. «Cal fer valdre que hi ha altres espais amb propostes de circ, però la nostra és l'única que se centra de forma exclusiva en el circ», recalca Mató.

La programació inclou diverses activitats combinables entre si i centrarà el gruix de l'oferta en horari de tardes, però també es farà algun taller als matins. A més, està oberta a totes les franges d'edat i s'ofereix a «preus populars». En paral·lel, un cop al mes es podrà gaudir de l'activitat 'Circ en família', que pretén acostar aquesta disciplina als més menuts deixant-los participar com a artistes al mig de la pista.

Per ara, el projecte es comença com una «prova pilot». Mató explica que es vol «anar veient quines són les necessitats i quina és la demanda de tallers» per adaptar l'oferta. De moment, no s'ofereix una formació continuada, sinó que es volen donar a conèixer diferents tècniques de circ. Tanmateix, des del Col·lectiu reconeixen que, depenent de l'evolució, «més endavant potser s'intentarà fer un programa pedagògic més clar».

Girona, ciutat de circ

Mató assegura que «fa anys que es diu que Girona és una ciutat de circ», però considera que «ho era només un cap de setmana i amb persones vingudes de fora». Ho diu referint-se a l'esdeveniment anual del Circ Elefant d'Or de Girona, que s'instal·la anualment a la ciutat amb funcions d'artistes d'arreu del món. Per això, diu, un dels objectius de la nova escola és «intentar visibilitzar que el circ també el fan les persones que viuen i treballen a Girona i que no és temporal, sinó que es fa durant tot l'any».

Un altre dels propòsits amb què treballa el Col·lectiu és el de «créixer i posar Girona en el mapa de destins del circ». En aquesta línia, els impulsors esperen que l'espai es converteixi en «un punt de parada d'artistes» que, de fet, asseguren «normalment viatgen molt». De fet, l'estrena s'ha fet coincidir amb la Cinquena Trobada de Malabaristes, Equilibristes i Artistes de Circ de Girona, que es va haver d'anul·lar dues vegades seguides a la primavera per les males previsions meteorològiques. Per això, als tallers ja s'hi ha pogut veure participants professionals i aficionats al circ provinents d'altres punts del territori.