El compositor, guitarrista i productor blanenc Edu Vico ha estat nominat als Hollywood Music in Media Awards (HMMA), als Estats Units, amb la seva darrera producció, Al-Tarab. La gala de lliurament dels HMMA tindrà lloc el proper dia 16 de novembre al The Avalon Hollywood de Los Àngeles.

No és el primer reconeixement de Vico als Estats Units. L’any passat va guanyar el premi a la millor producció de l’any als ICMA Awards 2021 amb Arizona, un treball rodat al Grand Canyon del Colorado. Per aquest treball, el guitarrista flamenc també va estar nominat el 2021 als HMMA en la categoria de música instrumental.