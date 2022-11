Els Concerts a Cegues han portat a la residència per a gent gran Puig d'en Roca el primer dels concerts sorpresa dirigits a col·lectius que per diversos motius no poden gaudir de forma normalitzada de la vida cultural. L'artista escollida ha estat Neus Mar, que ha portat la seva música als residents d'aquest espai.

Com a novetat, aquest any hi haurà un segon concert destinat al públic jove. Serà el dijous 17 de novembre als Banys Àrabs i estarà destinat a joves en situació de vulnerabilitat que no sempre poden gaudir plenament de l’activitat cultural de la ciutat. D’aquesta manera, el festival busca seguir treballant per fer arribar la música cada vegada a més col·lectius i que ningú quedi exclòs de l’oferta cultural. Aquestes actuacions arriben després que l’any passat el festival portés un concert a la Residència Assistida per a gent gran Creu de Palau que va tenir al cantautor ebrenc Joan Rovira com a artista sorpresa. Tots dos concerts es portaran a terme mentre s’està celebrant la quarta edició dels Concerts a Cegues, que durant tota la tardor porten concerts sorpresa en espais singulars de Girona. El festival, que ja ha passat pel claustre de la Catedral i el Refugi Antiaeri i s’allargarà fins el diumenge 4 de desembre, ja ha penjat el cartell d’entrades exhaurides en més de la meitat dels espais i ha venut un 85% de les entrades disponibles.