El teatre musical fet a Catalunya ha estrenat els premis Teatremusical.cat, que han la seva primera edició han reconegut el musical Billy Elliot com la millor producció de gran format, actriu protagonista (Natalia Millán) i coreografia. El premi al millor espectacle de petit format ha estat per Apologia i escarni de l’estupidesa humana, de l’empordanès Marc Timón i un altre gironí, Roger Berruezo, s’ha endut el premi al millor actor protagonista per Company.