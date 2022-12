La 5a fira Indilletres ha començat aquest dissabte al matí i durant tot el cap de setmana converteix la Bisbal d'Empordà en un "aparador" amb més de 160 metres de llibres. Durant dos dies i haurà debats, conferències, tertúlies, contacontes, teatre, concerts i presentacions de llibres. Més de quaranta editorials dels Països Catalans, tres llibreries bisbalenques i quinze biblioteques s'han tornat a citar al Pavelló Firal. I la Biblioteca Lluïsa Duran i el Teatre Mundial complementen l'espai. Després de la inauguració, l'associació Indilletres ha atorgat el premi de crítica literària Llucieta Canyà. El guardonat és Joan Burdeus per l'article 'Els consols de Houellebecq', un article publicat al digital Núvol sobre el llibre 'Anorrear'.

El lliurament del premi, dotat amb 500 euros, ha tingut lloc aquest dissabte al migdia, just després de l'acte inaugural. L'acte de lliurament ha anat a càrrec d'Anna Pascual, membre de l'organització d'Indilletres, i ha anat precedit per la presentació del llibre 'Llucieta Canyà, l'etern oblit. Una escriptora en un món d'homes', de la mà de Neus Real i Xavier Cortadellas; i pel concert de veu i piano de les composicions d'Emili Saló basades en poemes de Llucieta Canyà, interpretat per la soprano Eulàlia Ara i del pianista David Granato.

"En aquesta edició del premi hi ha hagut força unanimitat entre els membres del jurat", ha explicat Anna Pascual. El jurat ha valorat l'actualitat de la temàtica de la novel·la, la claredat de la crítica, les referències que fa l'objectiu narrador de Houellebecq i algunes de les seves altres novel·les i, sobretot, la contundència amb què, explicant els propòsits d'aquest autor, Bordeus exposa "el sense sentit de la vida petitburgesa de la nostra època". Joan Burdeus, present a l'acte, ha agraït el guardó a l'organització i a Núvol: "Tinc la sensació que als mitjans digitals és on s'arrisca més i cal posar-ho en valor".

Indilletres va néixer l'any 2018 gràcies a un grup de veïns que volia organitzar una fira d'editorials independents a la Bisbal d’Empordà i, des de l'inici, ha comptat amb el suport de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà. També hi col·labora la Generalitat de Catalunya, Òmnium Cultural, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, la Federació de Comerç de la Bisbal d'Empordà i Edicions Sidillà.

Indilletres ha arribat a la cinquena edició "amb ganes, empenta i amb l'objectiu de contribuir positivament a afermar el panorama cultural del país". Darrere el cap de setmana farcit de llibres i cultura, l'organització busca vol promoure la lectura i donar visibilitat a les editorials catalanes independents i als autors tant de casa com de fora, amb la voluntat de contribuir a fer una cultura més participativa i més oberta a tothom.