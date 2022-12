El coreògraf i ballarí Pere Faura, amb tres propostes diferents, serà un dels protagonistes de la programació cultural de Figueres per la primera meitat del 2023, juntament amb La trena de Carla Segura, la companyia de circ Los Galindos i Pau Vallvé i Núria Graham. La nova temporada posa l’accent en la diversitat i la inclusivitat, apostant pel talent jove, dedicant un cicle a la gent gran i a la dona i també amb un espectacle amb intèrprets amb diversitat funcional.

El coreògraf i ballarí Pere Faura serà un dels grans noms de la temporada de Figueres Escena, amb tres títols diferents: l’espectacle de gran format Rèquiem Nocturn, on col·labora el conegut actor Francesc Orella; el familiar Ballar és cosa de llibres, en el marc de Sant Jordi o la coreografia per a l’edició d’enguany del projecte educatiu Mapadeball.

En l’apartat teatral, destaca l’èxit del moment, l’adaptació de la novel·la de Laetitia Colombani La trena, a càrrec de Clara Segura; la darrera obra del dramaturg gironí Llàtzer Garcia, Al final, les visions, amb Joan Carreras i el jove figuerenc Joan Marmaneu; o la nova proposta de la companyia empordanesa Societat Doctor Alonso, el monòleg Noche Cañón.

També passaran per Figueres la comèdia Quant de temps em queda? amb Lluís Villanueva, el darrer espectacle de Xavier Bobés i Alberto Conejero, El mar: Visió d’uns nens que no l’han vist mai o el monòleg de Paz Padilla El humor de mi vida.

La creació jove serà un dels puntals de la temporada de Figueres escena, amb propostes com Vaig ser Pròsper de Projecte Ingenu, premi BBVA de teatre 2022; Iaia de Mambo Project, que fa un homenatge a les àvies en una proposta immersiva pel públic; Un segundo bajo la arena del Col·lectiu Desasosiego; o Scratch, el nou espectacle dels responsables de l’exitosa A.K.A.

Pel que fa a la música, Pau Vallvé, Nico Roig i Núria Graham presentaran disc i els músics figuerencs Joanjo Bosk i Albert Serrano, faran la presentació en societat del seu nou projecte, Corada. També hi actuarà el músic senegalès Momi Maiga, que farà un concert amb el planter de músics del projecte educatiu ConArte, que es fa en escoles de Figueres, i la GIO Symphonia actuarà acompanyada per l’actriu Elena Tarrats, repassant temes emblemàtics de Bach, The Beatles o David Bowie.

Pel que fa al circ, la veterana companyia Los Galindos oferirà MDR: Mort de riure; el Col·lectiu Mur, amb artistes amb diversitat funcional hi farà De tu a tu i Poi d’Estro, sobre l’art de manipular baldufes, celebrarà el 40è aniversari del Museu del Joguet.

I per als més menuts, es podran veure, entre d’altres, el nou espectacle de jove mag i mim Txema, Lumière o Sotabosc, d’Inspira Teatre.