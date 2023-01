CaixaForum Girona va acollir un total de 67.632 visitants al llarg de 2022, fet que representa un 12% més que el 2021, quan el centre va rebre 60.344 visitants. No obstant això, la xifra encara queda lluny de les 160.265 visites registrades el 2019. L’exposició més vista va ser Art i mite. Els déus del Prado, que va rebre un total de 25.798 visitants. La mostra, que es va poder veure entre el 2 de març i el 28 d’agost, aplegava una selecció d’obres acurada de les col·leccions del Museu Nacional del Prado amb una mirada àmplia sobre la mitologia clàssica i la seva representació al llarg de la història de l’art.

La segona mostra amb més afluència de l’any a l’equipament gironí va ser Cartells de la vida moderna. Els orígens de l’art publicitari, amb 11.418 visitants. Aquesta mostra, organitzada en col·laboració amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya, romandrà vigent fins el 26 de febrer.

La Fundació la Caixa va fer ahir balanç de l’assistència als seus centres durant el 2022. El global de 7.206.864 visitants en el conjunt d’exposicions ofertes ha assolit les xifres prepandèmiques de l’any 2019, amb un increment del 1,18%. Els centres CaixaForum i el Museu de la Ciència CosmoCaixa han registrat 3.564.253 visitants, mentre que 3.642.611 persones més han visitat les exposicions itinerants a més de 70 ciutats de tot Espanya.

Per centres, el Museu de la Ciència CosmoCaixa de Barcelona va rebre 818.940 visitants; CaixaForum Barcelona, 518.809; CaixaForum Madrid, 695.797; el nou CaixaForum València, 670.655; CaixaForum Saragossa, 204.250; CaixaForum Sevilla, 194.790; CaixaForum Palma, 194.332; CaixaForum Girona, 67.632; CaixaForum Lleida, 69.634; CaixaForum Tarragona, 78.242, i CaixaForum Macaya, 51.172.

Una de les grans novetats d’aquest passat any ha estat el llançament de la plataforma digital CaixaForum+, un catàleg de propostes culturals i de divulgació científica. Des que es va presentar públicament el 13 de desembre passat, ja ha registrat un total de 18.289 descàrregues. La plataforma ha arrancat amb una oferta inicial de més de 300 títols, més de 1.000 peces de vídeo i àudio, i 564 hores de contingut.

La directora general adjunta de la Fundació, Elisa Durán, fa un balanç positiu de les dades del 2022. «Celebrem que la cultura i la ciència continuïn atraient milers de visitants als nostres centres i a les exposicions itinerants. Un any més, refermem el nostre sòlid compromís amb el paper transformador de la cultura i agraïm la positiva recepció de les nostres propostes per part del públic» assegura, en declaracions recollides en un comunicat enviat ahir per la Fundació la Caixa.