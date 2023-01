Tanta és l’expectació que ha despertat l’arribada de la banda Coldplay a Barcelona a finals de maig, que les entrades per als seus quatre concerts -els dies 24, 25, 27 i 28- a l’estadi Lluís Companys ja estan esgotades. De fet, van quedar esgotades minuts després que es posessin a la venda, deixant a gran nombre de seguidors amb les ganes d’assistir a algun dels concerts. No es preocupin els fans: el dia 27 de gener (22:30 h), arriba a la sala La Mirona Coldday, que potser no és ben bé el mateix, però s’hi assembla molt, tampoc és tan diferent un dia fred d’un joc fred.

Coldday va néixer l’any 2012, després de la reunió d’un quartet de músics que amb passió, talent i dedicació van voler brindar un homenatge fidel i respectuós als britànics Coldplay. Arribats des de Barcelona, a poc a poc s’han sabut llaurar un nom al circuit de bandes tribut de l’escena nacional. Amb la premissa de la qualitat i la feina ben feta, van evolucionar des de festes privades a omplir teatres com vam poder veure en la seva anterior gira «Viva la vida; anniversary tour». Un espectacle que els ha permès rodar per altres països com Anglaterra, Alemanya, França, Portugal, Holanda, Indonèsia o Malàisia, entre d’altres.

Aquesta banda tribut ens apropa a la màgia de l’univers musical de Coldplay, ells mateixos es defineixen com una banda de coldplayers per a coldplayers. Dues hores d’espectacle en què recreen fidelment l’energia i l’atmosfera del directe de Coldplay. A través d’una impressionant interpretació, juntament amb una espectacular escenografia plena d’èpiques projeccions, ens plantegen una proposta que sens dubte emocionarà els seguidors de la banda. Els grans èxits de Coldplay conformen el repertori d’aquest espectacle que recull els temes més destacats, des de Parachutes, el seu primer disc, fins a Music of The Spheres. Un exhaustiu repàs per tota la discografia de Coldplay, entre les quals no faltaran els seus èxits més notables com Viva la Vida, The Scientist i Yellow, o altres més recents com My Universe, Sky Full of Stars o Adventure of a Lifetime.

Ja en el seu espectacle «Viva la vida 10th anniversary tour», Coldday va replicar aquella meravellosa gira: el mateix vestuari, els mateixos instruments, la mateixa escenografia, i el mateix repertori, però interpretant també totes les seves grans cançons fins a la data. Coldday continuen fidels a aquesta semblança, com esperen demostrar el 27 a La Mirona, presentant en aquesta ocasió la seva nova gira «Music of The Spheres tour», amb motiu de l’últim llançament discogràfic de la banda britànica, i fent un repàs per totes les grans cançons de Coldplay, moltes convertides ja en autèntics himnes generacionals.

Coldplay esgota entrades

En principi, Coldplay havia anunciat dues úniques parades a la Ciutat Comtal a principis d’aquesta setmana, però a causa de «l’increïble interès» que va despertar la seva gira, en van afegir dues més. Barcelona és l’única ciutat espanyola on el grup liderat per Chris Martin actuarà aquest any en el marc de la seva gira « Music of the Spheres World Tour 2023».

Aquest mateix nom porta la gira de Coldday a La Mirona, i sentir-la és molt més barat: mentre les entrades per a algun dels quatre concerts dels britànics poden arribar als 150 euros, anar a veure la banda tribut catalana en costarà 20, 17 si l’entrada es compra anticipadament. No és el mateix, però la seva professionalitat està fora de dubte. I si el mateix Piqué prefereix un Casio a un Rolex, algun avantatge deuen tenir a més el preu.