«Durant la meva vida només he col·leccionat amics. Les obres que hi veieu suposen per a mi un record d’artistes amb els quals vaig compartir inquietuds, exposicions, presentacions, debats, controvèrsies... i tot plegat, en una de les èpoques més increïbles i efervescents de l’art a Olot», reconeix Domènec Moli (Figueres, 1993) a la presentació de l’exposició que demà inaugura a la galeria L’Ambit Espai d’Art d’Olot.

La col·lecció artística atresorada pel periodista, escriptor i impressor, que inclou peces de Salvador Dalí, Jordi Curós o Domènec Fita, centra Històries d’un col·leccionista ocasional, una mostra concebuda com «un llibre de paret» sobre el bagatge del cronista i activista, una de les figures culturals i socials més rellevants de la història recent d’Olot. Amb els anys, Moli ha anat col·leccionant obsequis d’artistes amb qui establert relacions personals, una mostra de les quals s’exposen per primera vegada ara per explicar la petjada que li han deixat. Fins a 36 artistes garrotxins i de l’Empordà són presentats a la mostra, una selecció que combina quadres, llibres, escultures, dibuixos i algun cartell, amb els escrits de Moli en primera persona. Històries d’un col·leccionista ocasional es podrà veure a la galeria del Firal que gestiona l’Associació Àmbit Sant Lluc, fins a l’11 de març.