Girona s’incorporarà a la Xarxa de Viles del Llibre i estrenarà una fira del llibre antic i d’ocasió. La capital se suma així a la xarxa, de la qual ja forma part l’Escala i que, en total, enguany programarà nou festivals literaris amb més de 300 activitats i 500 participants vinculats al món del llibre.

Segons detallen els responsables de la xarxa de festivals literaris, Girona s’incorpora a la iniciativa amb una fira de tres dies on no hi haurà presència d’editorials sinó de llibreters de vell i de llibreries de novetats de la ciutat.

Aquest any, la Xarxa Viles del Llibre arrencarà a l’Escala del 3 al 5 de març i la cloenda serà a Balaguer el 2 de desembre. La cita escalenca arribarà a la cinquena edició i, com explica l’escriptor Sebastià Bennasar, curador programàtic de la Xarxa de Viles del Llibre, la convidada d’honor serà la cultura de la Catalunya Nord i ja s’ha confirmat la presència de Joan-Lluís Lluís o Joan-Daniel Bezsonoff.

Per la seva banda, el director de Viles del Llibre, Enric Bono, destaca que aquest any la iniciativa «consolida territoris i espais en un any difícil d’eleccions», tot remarcant que els fa il·lusió incorporar nous territoris com Mollet del Vallès, Balaguer, a més de Girona.