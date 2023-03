Oques Grasses i Julieta, amb dos guardons cadascú, van liderar anit el palmarès dels premis Enderrock, que arribaven a la 25ena edició, en una gala celebrada a l’Auditori de Girona. The Tyets, un altre dels triomfadors de la vetllada, presentada per Andreu Juanola i Alba Riera , va obrir la cerimònia amb Coti x Coti. Per començar es van donar els premis de la crítica, que ja eren públics, i tot seguit es van anunciar els de votació popular.

Durant la cerimònia es va fer un reconeixement a l’escena musical del país amb guardons honorífics a Esquirols i Marina Rossell, i es van programar una dotzena d’actuacions amb les estrenes de la nova temporada amb especial atenció als artistes emergents. El palmarès dels premis va coronar Oques Grasses, Julieta i Mariona Escoda com els grans artistes de l’any, amb guardons atorgats pel vot popular i la crítica. Els osonencs, que a finals de gener van tancar la gira omplint el Sant Jordi amb 17.000 persones, es van endur dos premis com a Millor artista i Millor directe segons la votació popular. Julieta també va pujar a l’escenari per recollir dos guardons pel darrer àlbum Ni llum ni lluna (Music Bus, 2022), considerat per la crítica el Millor disc d’artista revelació i pel públic el Millor disc de cançó i pop urbà. Una altra de les triomfadores va ser Mariona Escoda, talent sorgit del concurs de TV3 Eufòria, considerada la Millor artista revelació segons el públic.

La resta de guardons per votació popular van reconèixer Els Catarres (Millor disc de pop-rock per Diamants); Pep Gimeno «Botifarra» per Ja ve l’aire; JazzWoman (Atlantis, millor disc de música urbana); The Tyets (millor cançó per De l’1 al què); Lildami (millor videoclip per Supermercat i Rigoberta Bandini (millor disc en llengua no catalana, La emperatriz).

Els guardons de la crítica van coronar el trio Marala i la cantant Rosalia amb el premi ex-aequo a Millor àlbum de l’any. El compositor i guitarrista dels veterans Antònia Font, Joan Miquel Oliver, va pujar a l’escenari per a rebre el premi a Millor artista de l’any, un reconeixement a la banda mallorquina per l’esperat i elogiat retorn amb el seu darrer treball, Un minut estroboscòpica. Antònia Font tocarà al Palau de Fires de Girona, en el marc de Temporada Alta, el 30 de setembre. Serà el final de gira. Xarim Aresté, Anna Andreu, Flashy Ice Cream i Arnau Obiols, van ser d’altres dels vencedors per la crítica.

El cartell musical de la gala el va encetar The Tyets, acompanyats d’una cobla de músics gironins, i també va incloure Triquell, Stay Homas estrenant La nòria; Judit Neddermann; Gertrudis, Julieta, els gironins Boom Boom Fighters & Cookah P, Scorpio, Miki Núñez i Alfred García i Pol Batlle & Rita Payés. La setmana passada els Enderrock ja havien avançat alguns premis i van guardonar els Pets amb una distinció especial com els més premiats durant aquests 25 anys.