Aquest dissabte, 18 de març, es compleix un any del llançament de ‘Motomami’, el tercer àlbum de Rosalía, disc que ha precipitat un fenomen disruptiu en el pop, fonent flamenc, llatinitat i electrònica d’avantguarda, amb una projecció internacional inaudita per a un artista espanyol. 365 dalt de la moto potent i veloç creada per l’estrella catalana i que l’ha portat pel món presentant el seu treball amb una posada en escena conforme a la seva música: innovadora.

Tot això l’ha consagrat com una impactant marca global mentre es mou amb naturalitat sorprenent en l’univers digital, presentant-se pròxima, familiar i també, és clar, enamorada. Dotze mesos després, resumim les claus del prodigi.

1) El concert d’internet

‘Motomami’ és un disc disruptiu, i la seva posada en escena, també. Els concerts del ‘tour’ del tercer àlbum de la de Sant Esteve Sesrovires són una experiència audiovisual que beuen, d’una manera molt evident, de la cultura d’internet, aquest espai (les xarxes socials) en què la catalana es mou amb una naturalitat que la fa terrenal. A l’escenari, flanquejat per pantalles verticals (com mana l’audiovisual dominat pel mòbil), ella està acompanyada per una càmera que la persegueix. Primeríssims plans, imperfectes, naturals. I fins i tot arriba a utilitzar un artefacte amb què es grava en mode ‘selfie’. Un altre element d’internet evident en l’espectacle: unes màscares il·luminades que llueixen ella i els seus ballarins inspirades en els filtres d’Instagram.

2) La promoció viral

Rosalía és autèntica i maneja els codis que reclama actualment internet. I sap jugar molt bé amb l’univers digital per promocionar el seu treball. L’ús de TikTok i els petits avenços que mostra per crear expectativa abans d’un llançament en són una bona prova. El gran exemple és ‘Despechá’, cançó que va haver de publicar molt de pressa després que presentés un fragment a la gira i es convertís ja en himne estiuenc abans de la seva estrena oficial: amb l’escàs minut que es va viralitzar per la xarxa n’hi va haver prou.

3) Més premis al firmament

El llançament de ‘Motomami’ va començar a trencar rècords d’escoltes durant els seus primers dies de vida. La crítica de tot el món va aplaudir d’allò més. I aquest mes de febrer, Rosalía es va emportar el Grammy al millor àlbum llatí alternatiu per ‘Motomami’, distinció que ja va obtenir amb ‘El mal querer’ anys enrere. Un reconeixement que la consolida en el firmament ianqui, en la indústria global. Potser com a desafiament, si és que depèn d’ella, només li quedi forçar la rendició de l’Acadèmia i que l’asseguin a la taula del disc de l’any, poc menys que una quimera per a la música feta en castellà.

4) Una crítica global rendida

Mai el disc d’un artista espanyol havia sigut alabat a escala internacional com ‘Motomami’, proclamat com un dels tres millors del 2022 a ‘The New York Times’ i consagrat per capçaleres de signe molt divers: de ‘Rolling Stone’ al britànic ‘New Musical Express’, de ‘Pitchfork’ a la francesa ‘Les Inrockuptibles’. Disc més ben puntuat (94 sobre 100) a Metacritic. I una cosa semblant a Espanya.

5) Cantant convertida en marca

Rosalía no ha trigat a capitalitzar el seu poder més enllà de la música: aliances amb Coca-Cola, que ha llançat amb ella el sabor Move, i amb Lancôme en la fragància La Vie est Belle. Li ha seguit l’acord amb el FC Barcelona i Spotify per confeccionar la samarreta Motomami a mòdics preus (399,99 i 1.999,99 euros). Esperem que no acabi com Rihanna, que gairebé s’ha oblidat que és una cantant.

6) La gira permanent

El ‘Motomami world tour’ està des del 6 de juliol del 2022 (estrena a Almeria) fent voltes per mig globus, de les Amèriques a Europa. Aquest cap de setmana, Rosalía actua al festival Lollapalooza de Buenos Aires i Santiago de Xile, extensió del ‘tour’ que la portarà al Primavera Sound i a altres aparadors gegants, com el danès de Roskilde. I sense deixar de publicar cançons (l’última, ‘Llylm’).

una motomami cuida a otras motomamis ❤️ pic.twitter.com/qI6Ujr9X3D — fey -6 rosi -8 billie (@rosaliarepa) 8 de marzo de 2023

7) Un exèrcit de ‘motomamis’

«Una motomami cuida altres motomamis». Algú va treure una pancarta amb aquest lema el 8M i Rosalía la va retuitejar. El gest és un exemple de la imatge que projecta, una barreja de dues coses a priori autoexcloents: és una estrella global però també pròxima. Motomami també barreja dos conceptes aparentment contradictoris –moto i mami, fort i vulnerable–, segurament perquè Rosalía ha entès que el ‘zeitgeist’ del 2023 té més a veure amb la sororitat i la cura que amb la competició.

8) La família, al centre

La ruptura amb la mànager Rebeca León després de sis anys d’èxit fulgurant no va sorprendre en excés. La família és important per a Rosalía, tant en l’àmbit creatiu com en el negoci: allà hi ha la seva àvia i el seu nebot en la cançó més lacrimògena del disc, ‘G3N15’, mentre que la seva mare, Pilar Tobella, és l’administradora única de Motomami SL, l’empresa creada el 2019 per gestionar el negoci. La seva germana Pili Vila, que s’encarrega de part dels seus estilismes, l’acompanya sempre.

He visto lo de Rosalía en Louis Vuitton y ahora NECESITO una Superbowl con ella pic.twitter.com/iB2DkggPAb — palmer ❤️‍🩹 (@manupalmer) 19 de enero de 2023

9) Amb un xandall de Versace (i de Bershka)

La influència de Rosalía s’ha deixat notar a tots els estrats de la moda: des de les passarel·les més exclusives (va ser estrella de l’última desfilada de Louis Vuitton a París) fins a les caçadores motards que va treure Zara, els xandalls de Bershka que deixen el melic a l’aire o la pròxima col·lecció d’H&M, que de moment només arribarà als EUA, Mèxic i Anglaterra. Lluny d’haver-se convertit en imatge de marques de luxe, continua apostant per dissenyadors independents i locals com Yolancris, Palomo Spain, Dominnico i Pepa Salazar.

10) Per celebrar-ho, Rauw

El primer any ‘motomami’ es completa aquest dissabte però se celebra divendres vinent amb nova música: un EP de tres cançons amb la seva parella, Rauw Alejandro. Una col·laboració que, per òbvia, els seus seguidors feia temps que reclamaven. Ells, no obstant, sempre van advertir que el moment havia d’arribar i sorgir sense forçar-ho. Des que van fer pública la seva relació, la catalana i el de Puerto Rico s’han retroalimentat i han adquirit estatus de ‘parella de moda’, una cosa que han assumit amb espontaneïtat vivint intensament el seu festeig i fent públics viatges, escenes íntimes i alguna festa.