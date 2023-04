El complex dilema entre l’ús dels camps per a l’agricultura o per generar energia verda arriba també al teatre. Si la transformació dels conreus en espais per a produir energia renovable i com això mina la vida als pobles ja és el tema central d’una pel·lícula tan premiada com Alcarràs, de Carla Simón, ara és el col·lectiu teatral Mos Maiorum, un dels noms destacats de la creació escènica contemporània a Catalunya , qui s’hi acosta amb Solar, que avui arriba al Teatre Prinipal d’Olot dins la programació del cicle LAP.

Mos Maiorum mira cap als antics terrenys de cultiu convertits en enormes extensions de plaques fotovoltaiques en una proposta a mig camí entre l’espectacle i el ritual immersiu oficiat per tres intèrprets i músics. Els tres interpel·len el públic i s’interroguen, a partir de testimonis reals i cants atàvics com les tonades de la música de treball als camps, sobre el futur de la pagesia i la identitat rural.