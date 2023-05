La 23a edició del festival Cornamusam d’Olot concentrarà més cornamuses d’arreu del món que mai. Sacs de gemecs, xeremies, la gaita de boto, Uileann piptes, Higland pipes, de la Zampogna o del Tulum seran protagonistes d’aquesta edició, que se celebrarà del 17 al 21 de maig amb propostes com concerts, ball folk, presentacions de llibres, cercaviles o tallers.

El Cornamusam ha programat sis concerts i una sessió de ball folk amb grups que tenen la cornamusa com a instrument integrat a la seva formació: els mallorquins Do Natural, el català Ricard Ros, els escocesos Rura i de La Franja de Ponent el grup Ribagorza canta. El festival, però, també acollirà les actuacions d’altres grups que l’han incorporat per a l’ocasió i que experimenten amb l’instrument i el seu repertori com El Pony Pisador, Betzuca, Xuriach i La Gravetat de Coulomb.

Activitats participatives

Un dels objectius del festival és fer de pont entre la cornamusa i el públic i és per això que programa activitats de participació popular. Divendres al vespre, la Tocada d’Inici anirà a càrrec de Pol Valverde, seguida del Ball de la Cabreta amb RSK! a la plaça del Rector ferrer. Les activitats de carrer es complementen amb la cercavila pels carrers del centre d’Olot, Posi-me’n 3 quartans amb Atzavara i Xò fred no val rè!, a més, la cercavila de la Cabreta el dissabte a tarda i jocs tradicionals a la plaça del Cornamusam.

Les activitats que acaben de configurar el programa són diverses i per a tots els públics. El festival començarà el dimecres 17 de maig amb una conferència a càrrec d’Anaís Falcó a la seu d’Òmnium Cultural. El dijous 18 de maig, l’Àrea de Música Tradicional de l’Escola Municipal de Música d'Olot realitzarà una audició a la plaça Puig del Roser. Dissabte 28 de maig hi ha la Trobada d’Escoles de Música i s’oferiran tallers a càrrec de Xavier Pallàs i Guillem Ballaz. A la tarda, la presentaciód'un llibre de Xavier Pallàs i a la nit, qui vulgui podrà participar de la CornamuJAM a la Plaça del Cornamusam.

El punt de trobada del festival és la Plaça del Cornamusam, un nucli d’ebullició constant en què s’hi pot trobar La Tradillibreria, gastroteques, una zona chill-out o jocs de fusta.

A més, aquest 2023, els festivals Cornamusam i Tradicionàrius i la Fira Mediterrània de Manresa celebren els 40 anys de la recuperació del sac a Catalunya. El tret de sortida va ser el passat 25 de març en el marc del festival Tradicionàrius i durant el Cornamusam, se celebrarà aquesta fita amb dues propostes. La primera és la recuperació del VIII Premi Ratafia Russet de composició per a cornamusa i la segona, una coproducció entre la Fira Mediterrània de Manresa i el Cornamusam, el projecte Mediterranean Bagpipes Company que formarà part de l’Obrador d’Arrel 2023.