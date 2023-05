El festival Strenes ha tancat l'onzena edició amb prop de 20.000 espectadors i un augment de públic provinent de fora de Girona, especialment de Barcelona, amb què «recupera una dinàmica que s'havia trencat amb la pandèmia», assegura el seu director, Xavi Pascual.

Els dobles concerts de Joan Dausà divendres i d'Els Amics de les Arts dissabte a l'icònic escenari de les Escales de la Catedral, amb totes les entrades venudes, van tancar aquest cap de setmana l'apartat gironí del festival, que ara continua a Barcelona.

En total, la cita ha clos aquesta primera fase amb 15.200 entrades de pagament venudes i unes 4.300 persones convocades als concerts d'entrada lliure, «unes xifres similars a les de l'any passat», explica Pascual.

La millor notícia, assegura, però, és que creix el públic que prové de Barcelona. Segons els resultats d'una enquesta telemàtica realitzada al públic que ha comprat entrades, el 30% dels assistents provenen de la província de Barcelona, el 65% de província de Girona i la resta de Tarragona i Lleida.

Les dades, que apunten un augment de la presència d'espectadors provinents de província de Barcelona, són per Pascual «una bona dada perquè demostren que el festival és un pol d'atracció per Girona i que no és un festival local, sinó que és un festival d'interès de país».

De les dades obtingudes en aquesta enquesta també s'extreu que dos de cada cinc persones enquestades de públic de fora de Girona, s'allotja a la ciutat en motiu de la seva assistència al festival. D'aquestes persones, dues de cada deu s'han quedat més d'una nit.

Amb tot, i com és habitual, la restauració és un dels principals beneficiats de la presència del festival Strenes a Girona. Segons l'enquesta, nou de cada deu enquestats han sopat abans o després del concert del festival en un dels restaurants de la ciutat.

D'altra banda, el director del certamen també valora com a positiva la programació de concerts a altres barris de la ciutat de Girona més enllà del Barri Vell i el projecte educatiu, que enguany s'ha ampliat i consolidat respecte a la primera edició. «Aquest any hem passat de dos a quatre instituts i tot apunta que seguirem sumant-ne, perquè els centrs queden molt contents amb les xerrades d'artistes», explica.

B1n0, premi Talent Gironí

El festival ha anunciat avui que els bisbalencs B1n0 són els guanyadors del premi Talent Gironí, l'única secció competitiva del festival, que reconeix artistes de les comarques gironines. Competien amb Doble & Hugsound, Sara Terraza i Malson Atmosfèric.

Emili Bosch i Malcus Codolà, una formació d'electrònica que entre altres festivals ha actuat al Sónar, prenen el relleu als guanyadors de l'any passat, La Ludwig Band. El jurat els ha triat com un dels grups «amb més futur, projecció, originalitat i qualitat» de la demarcació, segons ha destacat Eduard Vidal, patró de la Fundació Valvi, que apadrina la secció.