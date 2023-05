L’Acadèmia Catalana de la Música ha decidit distingir amb el Premi Alícia 2023 a la Trajectòria a Joan Manuel Serrat pel seu llarg i dilatat recorregut musical i artístic. El guardó li arriba després d'acabar la gira 'El vicio de cantar', en què el cantautor s'ha acomiadat dels escenaris. L'entitat també ha fet públics els finalistes als Premis Alícia d'aquest any, en què hi opten noms com Rosalía, Arnau Tordera, Marco Mezquida, Raül Refree, els Amics de les Arts, Chicuelo, el Quartet Brossa, Rita Payés, Núria Graham, Clara Peya o la Ludwig Band, entre d'altres. Els guardons s'entregaran el 21 de juny, coincidint amb el Dia Internacional de la Música.

Els Premis Alícia són els premis anuals atorgats pel sector de la música a Catalunya i estan conformats per 11 categories: Autoria, Interpretació, Interdisciplina, Talent Emergent, Producció Discogràfica, Directe, Projecte Social, Projecte Educatiu, Internacionalització, Periodisme Musical i Trajectòria. Tenen com a objectiu promocionar, visibilitzar i posar en valor la música produïda dins del territori català i el conjunt de la seva activitat, sense distinció de gèneres o estils. Els premis es lliuren anualment a aquells projectes o propostes que destaquen per la seva excel·lència i busquen fomentar els valors creatius, artístics, culturals i socials de la música. Els finalistes i guanyadors dels premis són escollits pels membres acadèmics i les 44 entitats que conformen l’Acadèmia Catalana de la Música mitjançant un procés de votació intern.