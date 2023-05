El veterà músic Ben Sidran tornarà a Girona en la gira de celebració del seu vuitantè aniversari. Sidran (Chicago, 1943) va ser un habitual a la programació del Sunset Jazz Club fins a la pandèmia i ara té previst tornar-hi el 20 de maig, dins una gira que el porta per alguns dels clubs on més s’ha prodigat en els darrers anys. La bona rebuda del seu retorn a Girona, expliquen des del Sunset, ha obligat a programar una segona actuació, així que dissabte ve actuarà a les 8 i a les 10 del vespre. Ho farà acompanyat de Leo Sidran (veu, bateria), el saxo Bill McHenry i Tom Warbuton al contrabaix.

Sidran, que a més de compositor, teclista i cantant és productor i periodista musical, pot presumir d’haver tocat els teclats al primer disc dels Rolling Stones i d’haver compost alguns dels temes més populars de l’Steve Miller Band. Per celebrar l’efemèride, el músic també ha llançat el llibre/cançoner The Songs of Ben Sidran, 1970-2020-Vol 1, que conté històries, imatges, partitures i lletres de 56 de les seves composicions. Cada còpia d’aquesta edició limitada està numerada i signada, i estarà a la venda en els concerts d’aquesta gira titulada 80th Birthday Parade.