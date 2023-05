La sarsuela és un gènere líric que no es prodiga als escenaris de les comarques gironines, però que dijous que ve, dia 18 de maig, serà el protagonista d’un espectacle organitzat a Girona a benefici de la Fundació Autisme Mas Casadevall de Serinyà. L’Escola de Música de Sant Andreu i la coral del GEiEG s’han unit en un projecte impulsat per la mateixa fundació i per la pianista Mariona Sarquella que posarà una seixantena de persones sobre l’escenari de l’Auditori de la Mercè per interpretar-hi peces de sarsueles tan populars com Los Gavilanes, Cançó d’amor i de guerra, Marina, La verbena de la paloma, La Gran Vía o La corte del faraón.

Els integrants de les dues corals, amb les seves directores al capdavant (Marta Arbonés la de Sant Andreu, Pilar Sanz la del GEiEG), i també la pianista Mariona Sarquella, van ser dissabte a Serinyà, per conèixer les instal·lacions de la Fundació Autisme Mas Casadevall, la feina que s’hi porta a terme, i fer una doble sessió d’assaig per dissabte. «Va ser un dia emocionant perquè vam tenir l’oportunitat que ens ho ensenyessin tot i ens ho expliquessin tot», deia Marta Arbonés: «Hi vam anar en autobús, ens van mostrar les instal·lacions, ens van fer una presentació de l’activitat, ens van obsequiar amb unes espelmes molt maques que fan els nois d’allà, vam dinar, i vam tenir una doble sessió d’assaig al matí i a la tarda. Vam estar molt feliços d’anar-hi». Marta Arbonés procedeix d’una família molt vinculada a la sarsuela i al barri de Sant Andreu de Barcelona: «El meu avi va fundar una companyia de sarsuela l’any 1949 i també hi ha una escola de teatre líric que porta el seu nom, Josep Arbonés i Serra. El meu pare també s’hi va dedicar després d’ell, com ho va fer la seva germana, que és la meva tia i l’actual directora». Marta Arbonés va fer la carrera de cant i dirigeix l’escola municipal de música del barri de Sant Andreu de Barcelona, on ha posat en marxa un projecte de coral per a gent gran basat en un repertori de sarsuela: «Al principi, fa un parell d’anys, érem deu persones, i ja en som més de trenta i anem cap a les quaranta...». Segons ella, «els avis estan encantats, cada cop que proposo un número ja el saben, i alguna vegada algú m’ha dit ‘aquesta cançó me la cantava el meu avi’... Tenim dues dones de 90 anys que venen amb el taca-taca i tots estan supermotivats, molt contents, i encara més cada cop que tenim un bolo». En aquesta escola també hi treballa la pianista gironina Mariona Sarquella, organitzadora habitual d’activitats musicals a benefici de la Fundació Autisme Mas Casadevall. «Va ser ella qui em va proposar actuar amb la coral a Girona, i em va semblar fantàstic», apunta Arbonés. Com que la pianista també col·labora amb la coral del GEiEG, el següent pas va ser ajuntar les dues formacions, de manera que dijous que ve, sobre l’escenari de l’Auditori de la Mercè, hi haurà una seixantena de persones entre els cantants, les dues directores de les corals i la pianista. «Serà una festa, qui vingui s’ho passarà molt bé», assegura Maria Arbonés. Les entrades per al concert tenen un preu de 20 euros i es poden comprar online i també el mateix dijous a la Mercè dues hores abans del recital, que començarà a dos quarts de vuit del vespre.