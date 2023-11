Es defineixen com els trobadors de les tres cultures i són Eduardo Paniagua, tota una referència com a instrumentista i investigador de la música antiga, el ganxó Pedro Burruezo i el sudanès Wafir S. Gibril. L'Eduardo Paniagua Trio porta aquest dissabte a l'església de l'Esperança de s'Agaró la música dels trobadors de les tres tradicions espirituals d'al-Àndalus en un espectacle minimalista que remet a l'edat mitjana amb música d'aires andalusins i cantigues d'Alfons X El Savi, a més d'algunes «perles sefardites precioses».

Paniagua, que arriba a s'Agaró de la mà de l'associació Culturejant, destaca «els moments d'improvisació i inspiració» de la formació, que es prodiga poc a Catalunya. «Aquestes músiques són molt més lliures del que la gent pensa», assegura.

I afegeix: «m'interessen moltes coses d'al-Àndalus, més que com a fenomen, com a marc cultural i referència històrica, perquè al-Àndalus és part essencial del passat cultural del territori hispànic, del qual aprenem i del que pretenem ressuscitar-ne l'aroma i l'essència. El fet religiós, la cosa sensual, refinada i de vegades, per què no, també amb un punt cruel i punyent», continua.