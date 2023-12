20.000 especies de abejas, l’òpera prima d’Estíbaliz Urresola que parla de la infància trans, ha donat la sorpresa en aconseguir quinze nominacions a la 38a edició dels Goya, col·locant-se com a favorita, juntament a La sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona, que en suma tretze. Li trepitgen els talons Saben aquell, el film sobre l’humorista Eugenio, de David Trueba, i Cerrar los ojos, de Víctor Erice, totes dues amb onze nominacions, i Un amor, d’Isabel Coixet, amb set.

El film d’Urresola competirà pel Goya a la millor pel·lícula, juntament amb Saben aquell, produïda pel gironí Edmon Roch; Un amor, Cerrar los ojos i La sociedad de la nieve, l’èpica visió de Bayona sobre la tragèdia aèria dels Andes de 1972. Totes elles, excepte Urresola -nominada a millor direcció novell-, competeixen també pel Goya a la millor direcció, juntament amb Elena Martín, per Creatura, una exploració del desig i la repressió sexual femenina rodada a la Costa Brava que també ha aconseguit nominacions per a tres de els seus actors.

La competició pel Goya al millor actor protagonista la lliuraran també Manolo Solo (Cerrar los ojos), l’empordanès Enric Auquer (El mestre que va prometre el mar), Alberto Amman (Upon entry), David Verdaguer (Saben aquell) i Hovik Keuchkerian (Un amor). I la de millor actriu, Patricia López Arnaiz per 20.000 especies de abejas, María Vázquez per Matria, Malena Alterio per Que nadie duerma, Carolina Yuste per Saben aquell i Laia Costa per Un amor.

Carla Simón optarà al premi al curt de ficció per Carta a mi madre para mi hijo i Neus Ballús al millor curtmetratge documental per Blow!.