La pròxima pel·lícula d’Albert Serra se centrarà en la rivalitat entre els Estats Units i Rússia amb la guerra d'Ucraïna com a teló de fons. La productora Les Films du Losange ha anunciat que el nou projecte del realitzador banyolí es titularà Out of this world i es rodarà l’estiu vinent a Letònia.

No s’estrenarà fins al 2025. Abans, el cineasta té previst estrenar un documental sobre la tauromàquia que ja ha rodat. Després de Pacifiction, un thriller polític ambientat a la Polinèsia francesa estrenat a Canes amb crítiques excel·lents, Serra es fixa ara en les relacions internacionals a l’Europa de l’Est. Segons la sinopsi que s’ha fet pública, Out of this world «explorarà l’eterna rivalitat entre Rússia i els Estats Units». Ho farà a través de la història d’una delegació americana que viatja fins a Rússia en plena guerra amb Ucraïna per intentar trobar una solució als conflictes econòmics relacionats amb les sancions.