La col·lecció Girona Fotògrafs dedica el 20è volum a Txús Sartorio

La fotògrafa i dissenyadora gràfica Txús Sartorio (Logronyo, 1961) és la protagonista del vintè volum de la col·lecció Girona fotògrafs. El llibre, coeditat per l’Ajuntament de Girona i Rigau Editors, repassa la trajectòria professional de l’autora, utilitzant com a fil conductor els diversos gèneres fotogràfics que han marcat la vida professional de Sartorio. El gruix de la publicació correspon a un recull de fotografies de l’autora, en què es poden veure retrats fotogràfics, bodegons, imatges publicitàries o fotografies de premsa, mentre que el text va a càrrec de l’especialista en fotografia i mitjans audiovisuals, Anna Bayó.

Fotoperiodista per a diversos mitjans de comunicació, especialment La Vanguardia, i impulsora d’iniciatives com la Fotofactoria de la Bisbal d’Empordà, Sartorio és especialment coneguda en la indústria musical, ja que durant anys va dissenyar portades de discos de diversos grups de rock català i, alhora, en feia les fotografies, tant promocionals com de concerts.

Sartorio va treballar per a la indústria musical fent portades de discos, imatges promocionals i cobrint concerts. / Txús Sartorio

El 13 d’abril de l’any 2012, Sartorio va fer donació del seu fons fotogràfic a l’Ajuntament de Girona, amb 48.793 fotografies que van ingressar al Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l’Arxiu Municipal de Girona. Deu anys després, va completar la donació amb els reportatges sobre el rock català i, sobretot, amb la seva producció artística, elevant la xifra a prop de 60.000 fotografies.

Pel que fa als treballs de premsa, que constitueixen la part principal del fons, inclouen imatges rellevants pel seu valor documental com el reportatge del de renúncia al càrrec de l’alcalde Joaquim Nadal o el seguiment del judici del naufragi de l’Oca de Banyoles.

L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, presidirà la presentació del llibre aquesta tarda, a les 18.30, a la Sala Miquel Diumé de l’Ajuntament de Girona. En l’acte, també hi participaran el cap del Servei de Gestió Documental, Arxiu i Publicacions (SGDAP) de l’Ajuntament de Girona, Lluís-Esteve Casellas, la mateixa Txús Sartorio i l'autora del text, Anna Bayó.