Raquel Caler: "Encara no he arribat a una conclusió sobre si la maldat és innata"

La figuerenca Raquel Caler acaba de publicar el seu tercer llibre, 'Parcela número 100', una novel·la de suspens des d'una successió de crims envoltats de misteri amb el rerefons de qüestionar-se si la maldat és innata o genètica, sense que l'autora hagi arribat" encara" a una conclusió sobre això. Caler explica que es tracta d'una pregunta que, segons la seva opinió, tothom s'ha plantejat alguna vegada i que li costa respondre's. "L'entorn podria influir més que la genètica", arriba a apuntar per, immediatament, recuperar la incertesa inicial i puntualitzar que seria "un tema a debatre llarg i estesa".

Somia viure exclusivament de la literatura, però encara ha de combinar el treball d'escriure amb el d'administrativa en una empresa del sector mediambiental. No obstant això, desitja fer aquest salt, potser a partir de 'Parcel·la número 100', publicada per Aliarediciones, per bolcar-se en exclusiva en el que precisa que és una necessitat i no una afició. "És el meu somni, encara que sóc conscient que el sector literari està saturat i que és molt complicat fer-se un forat", assenyala mentre recorda que, "a més, durant la pandèmia mig món va escriure les memòries".

Bruixes a una altra vida

Nascuda el 1974, fa una dècada que es va endinsar en tot el que suposa publicar una novel·la arran d'un sopar en què una amiga va fer broma sobre que havien estat bruixes a una altra vida. Així va néixer 'Tres vidas', la seva primera obra, diferent de les dues posteriors i que té un afecte especial "malgrat la seva senzillesa, perquè va ser la flama que va encendre la metxa". Aquella història de tres amigues ha passat ara a convertir-se en una trama fosca que té la clonació humana al centre i que planteja derivades molt allunyades de l'ètica des de la ficció.

No obstant, Raquel Caler manifesta el seu convenciment que a la població se la informa "de menys de la meitat del que en veritat succeeix al món". "Realment creus que perquè alguna cosa estigui prohibida no es durà a terme? Jo, no. Forma part de la naturalesa humana, tan compassiva i alhora tan cruel. L'única cosa és que la majoria de les investigacions es fan en la clandestinitat per les seves repercussions fins que resulta útil o profitós mostrar les seves conclusions", relata.

L'escriptora Raquel Caler / David Borrat/EFE

La clonació humana

Caler creu que la clonació humana, "malgrat estar explícitament prohibida per atemptar contra múltiples drets", és un dels experiments que es duen a terme en la clandestinitat. La compara amb la intel·ligència artificial, "que emprada de manera inadequada podria arribar fins i tot a destruir la civilització", indica. Per arribar a totes aquestes reflexions, 'Parcel·la número 100', transita per Vall de Bianya (Garrotxa) i per Barcelona de la mà d'un psicòpata.

La violència que apareix al llibre la treu la seva autora "de la pròpia vida", d'un món que veu ple d'ella i on la realitat supera la ficció. "Ens estem deshumanitzant", subratlla abans d'assegurar que les notícies saturen els ciutadans de desgràcies davant les quals reaccionen amb una solidaritat temporal, i "després, cadascun prossegueix" amb la seva, afirma. No obstant, les seves declaracions no són una crítica: "D'altra manera, els nostres remordiments i consciència ens destruirien. És necessari", postil·la.

A 'Parcela número 100' ha invertit gairebé dos anys, perquè "els autors reconeguts tenen l'avantatge de comptar amb tot un equip de professionals darrere seu per fer el treball de revisió i correcció", cosa que no passa amb la resta. Aquest argument el porta a apostar pel castellà per tenir "la màxima audiència possible" amb la vista posada a Llatinoamèrica, encara que li encantaria publicar en altres llengües, entre elles la catalana.

A partit del sisè llibre

Raquel Caler anuncia per "aviat" dues novel·les més que té acabades, també de temàtiques diferents de les que ha tocat de moment, perquè serà en la seva opinió a partir del sisè llibre quan el públic descobrirà realment quin és el seu camí, que anuncia com a "sorprenent".

De 'Parcela número 100', els lectors que han contactat amb ella li han dit que és "impactant" i espera contactar amb més durant la promoció en perspectiva, que la portarà a l'abril a Girona i Figueres (Alt Empordà); al maig a Sabadell (Vallès Occidental); a l'octubre al Masnou (Maresme); i, al novembre, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), encara que espera tancar properament altres cites.