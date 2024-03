El festival Girona A Cappella aposta per la continuïtat

El trio novaiorquès T.3, tot un fenomen a les xarxes socials gràcies a les seves peculiars versions de les cançons de Disney o dels musicals de Broadway i que iniciarà a la plaça Independència de Girona la seva primera gira per Europa, i el cantant senegalès Faada Freddy, a l’Auditori de Girona, lideren el cartell del Girona A Cappella Festival, que celebrarà la seva 12a edició de l’11 al 19 de maig, com és habitual coincidint amb Temps de Flors. Enguany s’han programat dotze concerts en diversos escenaris, dels quals vuit seran gratuïts.

L’artista franco-senegalès Faada Freddy portarà a l’Auditori de Girona una proposta que ha triomfat a França omplint espais mítics com l’Olympia de París i grans aforaments arreu del país veí. «Garanteix una proposta carregada de dinamisme, ritme i moviment» segons destaca la productora DDM Visual, que organitza el festival amb la col·laboració de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Girona i la Generalitat.

Per l’escenari principal de la plaça Independència hi passaran formacions vocals de la ciutat, de comarques gironines, de país, estatals i internacionals. Concretament, hi passaran propostes com la de Demode Quartet, un conjunt de Sant Sebastià que barreja el cant a cappella i l’humor; la formació vocal sabadellenca Quartet Mèlt; la jove agrupació gironina Coral Singlot; els figuerencs Estem d’Acords o el veterà conjunt vocal mallorquí Cap Pela, que enguany celebra els seus 30 anys.

Després de l’èxit assolit en les seves dues últimes edicions, Raps al banc tornarà a ser present al Girona A Cappella Festival. L’escenari gratuït de la plaça Independència acollirà l’exhibició dels finalistes de l’última edició d’«El «Rap dona de menjar», una competició de Mc’s de les comarques gironines que fa anys que es realitza a la ciutat de Girona, competició benefica de recollida d’aliments per a persones i o col·lectius desfavorits de Girona i Salt.

Per altra banda, a la Casa de Cultura es podrà gaudir del concert del Cor Albada de l’agrupació Cor Madrigal i la Capella Polifònica de Girona actuarà novament al Monestir de Sant Daniel. A causa de l’èxit dels darrers anys i a la limitada capacitat d’aforament, enguany aquest concert serà amb entrada de 5 € en comptes de la taquilla inversa habitual. La recaptació anirà destinada a la conservació del monestir.