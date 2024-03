Jordi Molina estrena diumenge «Palíndrom» a l’Espai Ter

El músic i compositor blanenc Jordi Molina, un dels noms més reconeguts del panorama sardanista actual, estrena diumenge a l’Espai Ter de Torroella de Montgrí el seu cinquè treball, Palíndrom. Amb aquest projecte el músic torna a la cobla, després que el 1999 emprengués nous camins professionals.

Al concert hi participarà La Principal del Llobregat i el Quartet Cypsela, amb Irene Plass, Guillem Ponsí, Iago Garcia i Júlia Molina, que també serà solista amb Eva Trullàs. Dirigits per Marcel Sabaté, interpretaran les noves sardanes compostes per Molina i un repertori de música per a cobla, quartet de veus i solistes.

El repertori inclou dues cançons de Mar i cel amb arranjaments de Molina, unes corrandes que el músic va compondre amb lletra de l’escriptor torroellenc Vicenç Pagès, una havanera i una jota que interpretaran Júlia Molina i Eva Trullàs.

Jordi Molina és intèrpret de tenora i un dels compositors més reconeguts del panorama sardanista actual. Ha estat tenora de les cobles Santa Maria de Blanes, La Principal de Barcelona, Els Montgrins, Maravella i actualment de La Principal del Llobregat. És membre fundador de la Cobla de Cambra de Catalunya i de la Cobla Simfònica de Catalunya. Ha dirigit les cobles Vila de Blanes, Marinada, Flama de Farners, el Cor Anselm Viola i en l'actualitat és director de la Cobla Montgrins. En qualitat de director convidat, treballa assíduament amb moltes de les cobles més prestigioses del país i amb formacions diverses.

El músic ha escrit unes cinquanta sardanes, diverses obres per a cobla, per a formacions tradicionals, cor, teatre, audiovisuals, cantates, música de cambra i, assíduament, fa arranjaments per a formacions diverses i solistes. I ha col·laborat amb artistes com Carlos Santos, Marina Rosell, o Roger Mas, entre molts altres.