Albert Pla & The Surprise Band, primera confirmació de l'(a)phònica

Albert Pla & The Surprise Band és el primer nom confirmat de la vintena edició de l’(a)phonica. El Festival de la Veu de Banyoles se celebrarà del 28 al 30 de juny, i de moment ha avançat l’espectacle Rumbagenarios, encapçalat per Albert Pla, el 28 de juny a l’escenari del Club Natació Banyoles, on l’artista ha actuat en dues ocasions. En aquest cas, hi durà una proposta que barreja veterania i joventut al compàs del ventilador rumbero i del sàmpler electrònic, en un format festiu, amb coreografies i projeccions. El concert serà a peu dret i les entrades es posen a la venda aquest dimecres a les 10.

Del 28 al 30 de juny, la ciutat de Banyoles tornarà a esdevenir un gran escenari, amb circuits de concerts, sorpreses musicals al carrer, descobertes artístiques i formacions variades. L’(a)phònica ja prepara un nou festival de ciutat, amb la complicitat i implicació de diferents entitats i organismes tant de la comarca com d’arreu del país, i una programació amb artistes consagrats i altres emergents, per seguir potenciant la vida cultural i musical de la ciutat, enguany que se’n celebra la 20a edició.