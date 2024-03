Sant Feliu de Guíxols torna a brillar amb els muntatges del Lumbab

Sant Feliu de Guíxols viu novament el Festival de la Llum Lumlab. Des de divendres fins demà, set propostes (vuit, comptant l'espectacle inaugural amb drons) tornen a fer brillar la localitat amb instal·lacions artístiques plenes de llum i color, del mar a la ciutat.

Els dos anys anteriors, amb milers de visitants, van demostrar la bona acollida d’un festival on pren rellevància el tractament de la llum en múltiples propostes artístiques: espais interiors i exteriors juguen amb la llum, colors i formes per donar una nova imatge de la ciutat. Totes les activitats són amb entrada lliure.

Entre els artistes convidats en aquesta edició hi ha l’australiana Amanda Parer amb la seva proposta Comfort - Fantastic Planet.

Flock drone Art va inaugurar divendres el festival amb ECO, una al·legoria lluminosa de la natura, un clam pel respecte al medi ambient que vol posar en valor la consciència ecològica i la necessitat de preservar el món on vivim. Balenes, arbres mil·lenaris, abelles, aus de llegenda, flors gegants... Flock representa tota la biodiversitat de la Terra per aquest espectacle de 100 drons i una banda sonora única, on acabava llançant un important missatge: La Terra és única, cuida-la!

Amanda Parer presenta Comfort - Fantastic Planet, un gegant humanoide il·luminat dels que han envaït recentment el món, havent viatjat de lluny per donar a l'audiència la impressió que acaben d'aterrar i estan explorant suaument el nostre 'Fantàstic Planeta'. La inspiració per a aquesta instal·lació de llum s'ha pres de la pel·lícula de ciència-ficció franco-txeca de 1973 Fantastic Planet (en francès, La Planète Sauvage), on es va descriure una història ambientada en un futur inimaginablement llunyà en un món de gegants humanoides i on els éssers humans són una raça residual. És aquest punt el que va interessar a Parer i és una visió que comparteix el naturalista i presentador de televisió David Attenborough, que afirmat que els humans estan amenaçant la seva pròpia existència i la d'altres espècies utilitzant els recursos del món.

Muntatge "Com un llum, a la badia" / Ajuntament Sant Feliu de Guíxols

L’illa de Bulla presenta «Com un llum» a la badia de Sant Feliu de Guíxols. Tres mil cinc-centes pilotes s’expandeixen en l’espai, generen un núvol luminescent d’un verd intens. Petites esferes que es reparteixen en diferents altures per pintar una atmosfera onírica. Una superfície de més de mil metres quadrats enmig de la platja gran de Sant Feliu de Guíxols és l’escenari dels punts de llum que leviten gràcies a unes fines i transparents barres metàl·liques.

PMFL Arquitectura presenta «Arc Lumínic», un arc lluminós de vuit metres d’alçada que emergaix al cor del passeig. L'estructura s'erigeix en un far de llum a la foscor, desafiant la nit amb la seva resplendor efímera. El projecte es gesta amb la intenció de crear una experiència única, una poesia visual que només es revelarà en la penombra.

Circled, el treball de Calidos, és una instal·lació artística de llum que celebra la simbologia ancestral del cercle. Mitjançant una fusió conceptual dels quatre elements, els tòtems lluminosos creen una experiència sinestèsica amb oscil·lacions sincronitzades de llum, color i música. El públic és convidat a interactuar amb la llum mitjançant un sensor al centre, transformant així, l'espai públic en una experiència audiovisual immersiva

Una altra de les sinstal·lacions que es poden veure a la ciutat costanera. / Ajuntament Sant Feliu de Guíxols

Jou Serra presenta Range in between, una instal·lació que proposa una mirada a la llum com a instrument clau en la relació sociocognitiva del món, de les persones i de l’espai.

Mascanada6 mostra «Conservem la cultura», per a reflexionar sobre el fet que el col·lectiu d'artistes i professionals de la cultura han de conviure en un entorn a vegades molt precari i diversos factors fan que no sigui fàcil desenvolupar la seva activitat. Mitjançant una composició de neveres i el joc de llums del seu interior sincronitzada amb la música, Mascanada6 posa de manifest aquesta situació i proposa com combatre-la.

Per la seva banda, Nei Albertí, que adverteix que el seu art és rebel·lió contra ella mateixa, ubica el seu treball al pati de l’antic hospital.