Vídeo | Tarta Relena fa història: canta per primer cop en català en l'icònic Tiny Desk

Tarta Relena, el duo que formen les catalanes Marta Torrella i Helena Ros, ha fet història cantant per primera vegada en català en l'icònic Tiny Desk Concert, la coneguda sèrie de concerts de petit format organitzats pel programa de ràdio All Songs Considered de NPR Music, gravats des de les seves oficines situades a Washington, als EUA. Amb la seva actuació, la parella es converteix en el primer grup català a aparèixer en un Tiny Desk, el cinquè grup espanyol. La primera va ser Concha Buika el 2013, més tard Diego El Cigala (2015), després C. Tangana va realitzar una memorable actuació el 2021 i l'últim havia estat Omar Montes el 2023.

En el concert, que ha estat publicat en el canal de Youtube de NPR Music (amb més de 9 milions de subscriptors) aquest dimecres al matí,Torrella i Ros han cantat 'Me Yelassan', 'Tota Pulchra', 'El Suïcidi i el Cant', 'Safo' i 'Las Alamedas'. L'elecció, tant de temàtiques com d'idiomes, respon a l'esperit mediterrani que busquen Tarta Relena en la seva música, en la qual exploren a cappella diferents estils de músiques vocals de l'àrea geogràfica del Mediterrani.

Així doncs, 'Me Yelassan' és una cançó tradicional grega; 'Tota *Pulchra' és un cant cors a la Mare de Déu; 'El Suïcidi i el Cant' adapta al català uns versos populars improvisats de les dones paixtu de l'Afganistan; a 'Safo' musiquen uns versos de la poeta de Lesbos i en 'Las Alamedas' canten la seva versió dels versos de Federico García Lorca.

Aquesta actuació de Tarta Relena s'emmarca dins del projecte Tiny Desk x globalFEST, creat el 2021 amb la intenció de promoure el descobriment de música internacional.