Sant Jordi Desvalls s'avança a Sant Jordi amb el primer Pluja de Lletres

Sant Jordi Desvalls celebrarà la prèvia de Sant Jordi amb tres dies de propostes gratuïtes amb la literatura com a fil conductor. Serà del 12 al 14 d’abril, amb la primera edició del festival Pluja de Lletres, pel qual passaran escriptors com Josep Maria Fonalleras, Lluís Muntada, Imma Tubella o Marta Gibert.

Començarà el divendres 12 amb un pregó a càrrec dels infants del poble i un concert íntim de la cantant Gemma Humet a la plaça de l’Església.

Dissabte serà el dia dels escriptors, que reflexionaran sobre el procés de creació i també hi haurà espai per presentar els seus llibres, firmar-ne i conversar amb els assistents. Serà a la Sala Nova i hi participaran autors com Mateu Ciurana, Pius Pujades, Santi Vancells, Xulio Ricardo Trigo o Coia Valls.

També hi ha previstes activitats per la mainada, com un taller d’il·lustració de contes i narracions, i tota una tarda dedicada a la poesia amb la commemoració del centenari de la mort de Joan Salvat-Papasseit i un taller de glosa.

El festival es tancarà diumenge amb un recital de poesia des dels balcons de plaça Major a càrrec dels veins i un vermut poètic.

A part de les activitats programades, les dues nits del festival hi haurà espai de food trucks a la Plaça Major.

La prèvia del festival serà aquest dissabte 6 d'abril a les 11:30 a la Sala Nova, quan la psicòloga i psicoterapeuta Consol Riera ens parlarà de la dislèxia, la dificultat d'aprenentatge més comuna del planeta.