Matthias Goerne, Andrè Schuen, Malin Byström, Julia Kleiter i Johannes Martin Kränzle, plats forts de la Schubertíada

La Schubertíada ha desgranat aquest dilluns els artistes que formaran part de la programació de la 32a edició, que constarà de 33 concerts i més de 40 activitats divulgatives durant tot l’any. Entre els noms que passaran pel festival de Vilabertran entre el 10 d’agost i l’1 de setembre hi ha Matthias Goerne, Andrè Schuen, Malin Byström, Erika Baikoff, Julia Kleiter, Johannes Martin Kränzle i el Quartet Casals. L'estrena mundial del primer cicle de cançons d'Hèctor Parra sobre poesia de Mercè Rodoreda i un homenatge a Conxita Badia són algunes de les produccions pròpies que impulsa el certamen, una de les novetats de l'any.

A l’inici de la seva intervenció al Palau Moja, Victor Medem, director de la Schubertíada de Vilabertran, ha destacat de l’edició d’enguany dues paraules: continuïtat i estabilitat. Ha explicat que en els darrers anys el festival ha anat creixent i ha indicat que aquesta fórmula de creixement els ha funcionat, perquè “han tingut més aforament, més visitants i una molt bona continuïtat”. En aquest sentit, ha assegurat que han trobat la fórmula amb la qual volen continuar indagant.

Pel que fa a la programació, Medem ha remarcat també la idea de “festival singular” i que la gent que vagi a Vilabertran trobarà músics i produccions que només es podran veure al municipi o propostes que s’han pensat específicament pel festival. Entre alguns dels canvis respecte edicions anteriors, ha assenyalat que sempre han fet concerts a Castelló d’Empúries lligats a l’orgue, però aquest any faran un descans, tot i que no descarten tornar-hi en un futur. Per contra, afegeixen una subseu a Pals amb el festival Clàssic Pals amb el qual col·laboren per segona vegada.

Sonia González, directora Agència catalana Patrimoni, ha dit que la programació és excepcional amb músics de renom internacional, que interpretaran peces emblemàtiques de Schubert, amb compositors que dialoguen amb el seu llegat. També hi haurà l’oportunitat d’assistir a conferències al voltant de Schubert, del lied i de la música romàntica. De tota la programació, ha remarcat l’allau del talent jove que s’acollirà amb el concert inaugural en aquesta joia de romànic català.

Per la seva part, Jordi Roch, fundador i president de la Schubertíada, ha destacat que el festival és “ideal” per “buscar un espai d’art, de somni i que permet enriquir-nos”.

Programació

Joves veus com ara Katja Maderer, Gabriel Rollinson i Beth Taylor també formaran part de la programació d'aquest any, en el que serà el seu debut al festival, que tornarà a rebre pianistes de renom com ara Wolfram Rieger, Julius Drake, Daniel Heide, Hartmut Höll, Alexander Schmalcz, Hilko Dumno, Magnus Svensson i Hamish Brown.

Johannes Brahms, compositor que viu una renaixença, tindrà una forta presència en els repertoris que s’interpretaran aquest estiu, entre els quals hi haurà també obres de Britten, Dvořák, Txaikovski, Previn, Strauss, Wolf, Schumann, Elgar, Harty, Debussy, Honegger, Rossini, Duparc, Viardot, Chaminade, Weill, Rangström, Berg i Fauré, així com del compositor afro-americà William Grant Still, com a novetat destacada.

Produccions de collita pròpia

Una de les principals novetats de l’edició d’enguany és la presència de produccions ideades pel mateix festival. En aquesta línia, una de les peces remarcades per Medem és la 'Integral de l’Obra per a Violí i Piano' de Schubert serà interpretada en un únic concert per músics catalans (Maria Florea, violí & Alex Ramírez, piano i Abel Tomàs, violí & Emma Stratton, piano) i la 'Integral de les suites per a violoncel' de Bach, amb el contrapunt de la Suite de Benjamin Britten, per a set violoncel·listes també del país: Arnau Tomàs, Laia Puig, Erica Wise, Pau Codina, Mariona Camats, Guillem Gràcia i Oriol Prat.

Així mateix, el pianista Kit Armstrong s’endinsarà en el tercer dels Anys de pelegrinatge de Franz Liszt, obra d’enorme complexitat difícil d’escoltar en directe, i dos concerts intentaran reproduir allò que significaven les Schubertíades en temps de Schubert: reunions d’amics per descobrir música amb formacions diverses.

En el marc d’aquestes particulars 'Schubertíades dins la Schubertíada', el Cor de Cambra del Palau de la Música presentarà Una Schubertíada i la soprano Katharina Konradi es reunirà amb el Cosmos Quartet i el pianista Joseph Middleton per a una altra Schubertíada que, com la d’aquelles velles reunions, inclourà l’estrena d’una obra, en aquest cas, l’arranjament que José María Sánchez Verdú ha fet de diverses cançons de Schubert en un co-encàrrec de la Schubertíada i el Festival de Granada. Entre les produccions de collita pròpia del festival cal destacar un espectacle per reivindicar la figura de la soprano Conxita Badia, pionera del lied a Catalunya, ideat per la soprano Elena Copons, que actuarà amb la pianista Deirdre Brenner, així com l’estrena mundial del primer cicle de cançons del compositor Hèctor Parra sobre poesia de Mercè Rodoreda.

David Alegret i Rubén Fernández Aguirre debuten al festival combinant aquest repertori amb obres de Toldrà i altres compositors catalans basades en la poesia de Tomàs Garcés.

Finalment, un concert familiar, 'Clàssics prodigiosos', ideat i presentat per Òscar Dalmau amb l’assessorament musical de Pere-Andreu Jariod, servirà per aproximar-nos a diferents compositors que, en el seu dia, van ser considerats nens prodigi. Hi participaran la violista Lara Fernández i la pianista Noelia Rodiles.

Lied the future: una aposta pel talent jove

La Schubertíada acollirà un any més 'Lied the future', un programa de suport a joves talents europeus en l'àmbit de la cançó poètica i la música de cambra que pretén aprofitar la capacitat de projecció del festival, per aprofundir la seva formació i exercir com a eina d'inserció professional per ajudar-los a entrar en els circuits nacional i internacional.

En el marc d’aquest programa es compten vint concerts en ciutats com Figueres, Barcelona, Valls, Terrassa, Madrid, Cáceres, Dènia, Segura de la Sierra, Munic (Alemanya), Zeist (Països Baixos), així com col·laboracions amb el Leeds Lieder Festival (Gran Bretanya). Els becats enguany per Lied the future són: Elia Farreras (soprano) & Lucas Huber Sierra (piano) i Inés López (mezzosoprano) & Jesús López Blanco (piano), que treballaran amb Christiane Iven i Wolfram Rieger, i Eva Zalenga (soprano) & Teodora Oprișor (piano) i Florian Stoertz (baríton) & Aleksandra Myslek (piano), que treballaran amb Johannes Martin Kränzle.

Cites al País Basc, Cantàbria i Barcelona

Per setena vegada, el festival estén les ales més enllà de Vilabertran, amb la Schubertiada Valdegovia al País Basc, que presentarà al juliol un cartell on destaquen la soprano Sara Blanch, en el seu debut a la Schubertíada, al costat de Malcolm Martineau; 'La bella molinera' de Schubert amb Samuel Hasselhorn i Ammiel Bushakevitz; i el debut a Espanya del tenor xinès Zhuohan Sun amb la pianista Teodora Oprisor. El festival es completa amb dos concerts de cambra amb el Cosmos Quartet i una marató protagonitzada per Patricia Cordero (violí) i Cristina Cordero (viola), Montserrat Egea (violoncel), Jorge Martínez (contrabaix) i Juan Barahona (piano) en el marc de la qual es podran escoltar algunes de les obres favorites de Schubert, com la Sonata Arpeggione, el Trio de cordes, els Impromptus per a piano i el Quintet de 'la Truita'.

Per la seva banda, la tercera edició de la Schubertíada Cantàbria, el 4 de maig, a Comillas, presentarà el Winterreise de Schubert amb el tenor Ilker Arkayürek juntament amb el pianista Ammiel Bushakevitz, i el dia 5 de maig, a Casar de Periedo, un homenatge a la figura del violinista Jesús de Monasterio amb el violoncel·lista Biel Garriga i el Quatuor Hanson. A Barcelona, finalment, s’ha encetat el Cicle Viena 1900, una coproducció amb el Palau de la Música Catalana i Centro Nacional de Difusión Musical.

El cicle inclou, al llarg de tres temporades, nou concerts amb programes de gran atractiu per il·luminar un dels períodes més interessants de l’histporia de la música. Els recitals seran la porta d’entrada per als joves talents internacionals a la capital catalana. Enguany, després del debut a Barcelona de la soprano Erika Baikoff amb Soohong Park, al mes de maig el cicle inclou recitals del baríton Ferran Albrich amb la pianista Victoria Guerrero i el baix-baríton Alexander Grassauer amb el pianista Stephan Matthias Lademann.