La visió de Gaziel sobre els catalans torna a les llibreries

Coincidint amb el seixantè aniversari de la mort de Gaziel, torna a les llibreries Quina mena de gent som, un assaig actualment descatalogat sobre la personalitat dels catalans, la seva essència i la seva història escrit des de l’exili. L’editorial Diëresis ha recuperat l’obra d’Agustí Calvet (Sant Feliu de Guíxols, 1887 - Barcelona, 1964), escrita entre 1938 i 1947, i també l’ha traduït per primera vegada al castellà a Cómo somos los catalanes , amb una traducció a càrrec de la besnéta de l’autor ganxó, Paola Calvet.

Prologat pel periodista Màrius Carol, el llibre es divideix en quatre parts, que corresponen a assaigs escrits en diferents moments de la guerra i la postguerra, en què Gaziel mira d’identificar els trets essencials del ressorgiment de la identitat catalana explorant la seva història.

També analitza com aquesta història va ser reinterpretada des de l’inici de la Renaixença, el moviment que a mitjan segle XIX va suposar redescobrir la cultura catalana i que va ser la llavor cultural i intel·lectual per a les demandes d’autogovern creixents des de començaments del segle XX.

Al llarg del llibre, Gaziel explora els límits d’aquestes aspiracions i el que, al seu parer, son errors comesos a l’acció política que pretenia assolir-les, com ara els fets del 6 d’octubre del 1934.

Quina mena de gent som no és l’única obra de Gaziel, un dels grans intel·lectuals catalans del segle XX, que s’ha publicat aquest any. Sota el títol Pláticas literarias, la Fundación Banco Santander també ha editat un recull de textos dels anys 20 dedicats a la literatura a cura de Francisco Fuster, professor d’Història Contemporània de la Universitat de València. L’antologia és una selecció d’articles que parlen d’autors com Joan Maragall, Pompeu Fabra, Miguel de Cervantes, Pío Baroja, William Shakespeare, Marcel Proust o Goethe.