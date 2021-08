Vinícola Real, el prestigiós celler de la Rioja conegut pels seus excel·lents vins negres, presenta la seva nova gamma de vins blancs de llarga criança. Coincideix amb la celebració del 25è aniversari de la marca. El vi 200 Monges blanc Gran Reserva 2008 és un monovarietal del raïm tradicional de la zona Viura, del qual se’n treu la màxima expressió amb una llarga criança de 10 anys entre bota, dipòsit i ampolla. És un vi que els wine lovers anomenen blanc amb ànima de negre. Enològicament podem dir que és una demostració que els vins blancs de determinades varietats, ben elaborats i amb una bona i acurada criança, tenen les mateixes prestacions que un vi negre, experiència que cal comprovar i gaudir. De color daurat i brillant, amb una aroma singular que recorda les flors seques, la fullaraca, la fruita molt madura i confitada amb notes terciàries molt marcades. En boca és potent, complex i saborós. Omple la boca amb la seva essència de cítrics molt madurs i espècies i llarg post gust. Una veritable joia enològica. El raïm va ser guardat tres dies sense rebregar i el most en contacte amb les pells per realitzar una lenta maceració pel·licular. Separació del solatge en fred i fermentació en botes de fusta de bona qualitat. Tot un treball d’artesania. Recomanat per beure’l sol, una mica fresc. Bona harmonia amb fruits secs i suquets de peix blau. Excel·lent per acompanyar un bon steak tartar, no massa condimentat. El celler també ha presentat un Reserva blanc 2010 elaborat amb Viura i Malvasia i un 200 Monges, verema d’hivern Esencia 2011 amb raïms sobremadurats de Viura, Garnatxa blanca, Malvasia i d’altres, veremats gra a gra, segons el seu estat de maduració i amb permanència de tres anys en botes de fusta. Un vi dolç que els àngels hi canten.

El celler elaborador: Bodegas Vinícola Real està situat a Albelda de Iregua (La Rioja). Fou fundat el 1992 per l’enòleg Miguel Ángel Rodríguez per crear vins negres de llarga durada amb la marca 200 Monges, per retre tribut als 200 monjos que habitaven el monestir de San Martín de Albelda al segle X i salvaguardaven la cultura de l’època. El celler és un important centre d’enoturisme que mereix una visita.

Any: 2008

D.O.: Rioja

Raïm: Viura

Graduació: 13º

Preu aproximat: 55 €