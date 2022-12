Felicitacions nadalenques

De tothom és conegut el canvi impressionant generat en els darrers temps a l’hora de fer arribar als propers i coneguts qualsevol tipus de missatge, relacionat en aquest cas amb unes dates tradicionals i entranyables per a gairebé tothom. Inexorablement va desapareixent aquella forma tan personal, propera i romàntica emprada per trametre les nadales, les targetes de tota mena i amb els millors desitjos de felicitat, pau i sort per al proper any, quan el remitent escrivia de puny i lletra unes missives que transmetia mitjançant el correu postal de tota la vida, aquell que arribava a casa teva i et lliurava generalment a mà les bones noves el carter.

El vincle amb aquest conegut i ben actiu servidor públic, per altra banda, venia a ser familiar, de la màxima confiança, amb un tracte de respecte que en alguns casos malauradament s’ha anat perdent, per diverses circumstàncies que van més enllà del principal motiu pel que fa al canvi en els costums, ocasionat per la comunicació telemàtica, amb una tecnologia en continu moviment, i que no deixa, a voltes, de refredar i «robotitzar» el tracte entre les persones, fins i tot les més properes.

Es perd d’aquesta manera la rebuda, i la conservació, de missatges «físics», ben personals, i la que durant tantes èpoques representà el zènit de la correspondència, quan els carters feien el seu particular «agost» en la feina, una ocasió d’interlocució que està restant en desús, per la qual cosa els col·leccionistes, o simplement els curiosos, no tindran més remei que haver de recórrer a cercar antigues felicitacions o nadales, amb les quals de costum s’emplenaven les oficines de correus i les bústies particulars.

Altrament, l’emissió de segells nadalenca sempre havia estat la de major tirada de tot el calendari anual, quantitat en altres temps milionària, i que ara per ara s’ha esdevingut en escandalosament reduïda, per tot allò que acabem de comentar. La continuada privatització parcial d’aquest servei públic essencial, a més a més provoca el que mai s’havia vist, com que durant dates assenyalades -dissabtes i ponts- les estafetes postals romanguin tancades, com si res.

Una nota positiva, no obstant l’expressat anteriorment, la veiem en què un bon nombre d’entitats socials sí que continuen felicitant llurs afiliats i institucions mitjançant el correu postal. Aquest gest resulta encomiable i és d’agrair, i encara més quan any rere any les tarifes van incrementant-se sense pietat per a l’usuari , talment com succeeix amb els apartats de correus, amb continus tancaments.

Tanmateix i en estar totalment a favor de les felicitacions per aquestes dates, feu-ho sisplau sota qualsevol modalitat; el receptor ho agrairà de ben segur.