Quan Frank Sinatra va venir a Tossa

També va ser a mitjans del mes de maig, però del 1950, quan Frank Sinatra va viatjar a Tossa de Mar per trobar-s’hi amb Ava Gardner, que hi estava rodant Pandora y el holandés errante i amb qui mantenia una relació sentimental que l’any següent acabaria en matrimoni (i dos després en divorci). Segons les cròniques, el crooner va sentir rumors d’una possible «aventura» entre l’actriu i el torero Mario Cabré, coprotagonista de Pandora, i els gelos el van fer agafar un avió que el va deixar l’11 de maig a l’aeroport de Barcelona, des d’on va viatjar immediatament a Tossa, segons sembla amb una valuosa joia per a la seva estimada, encara que ell mateix ho desmentiria en declaracions a la premsa i diria que només havia portat Coca Cola. En qualsevol cas, aquest triangle passional entre l’actiu, l’actor i cantant i el torero va fer les delícies de la premsa de l’època, que en va publicar pàgines i pàgines.

Ja l’endemà de l’arribada de Sinatra a Barcelona, el diari gironí Los Sitios explicava que els periodistes li havien preguntat per Mario Cabré: «Señaló que es la primera vez que viene a España y desea descansar unos días en la Costa Brava. Añadió que en Méjico había presenciado varias corridas de toros, y a preguntas de los periodistas manifestó que conoce de nombre al torero españoi Mario Cabré». L’estada de Sinatra a les comarques gironines havia de durar una setmana (després havia de viatjar a París i Londres), i s’esperava que també visités la ciutat de Girona, però al final només van ser uns dies en els quals no va sortir de Tossa. Tot i això, el mateix Sinatra va assegurar a la premsa, tal com publicava Los Sitios, que «espera poder regresar a la Costa Brava dentro de un tiempo, ya que necesita reposo, por prescripción facultativa, y cree poder hallarlo inmejorablemente en nuestra provincia». En la mateixa informació, el cantant desmentia aquell suposat «atac de banyes»: «Señaló que era lógico que visitara a miss Gardner y a sus compañeros estando de paso por estas tierras. Los únicos regalos que traía para sus compatriotas de aquí, sólo eran -dijo sonriendo-, ‘doce botellas de Coca-Cola’. Señaló que las cábalas populares son siempre disparatadas en torno a los artistas». Amb la mateixa discreció que va arribar, Frank Sinatra va marxar de Tossa i no hi ha notícia que hi tornés per a aquell repòs ni per a res més...