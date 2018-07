Uns 140.000 contribuents atesos per telèfon

La campanya del 2017 ha comptat, com a principal característica, amb la introducció de dos nous canals de presentació: l'aplicació mòbil i el pla 'Li truquem' de confecció telefònica de declaracions. La nova APP ha estat utilitzada per gairebé 200.000 contribuents per a la presentació de la renda arreu de l'Estat. D'aquest total, gairebé 158.000 han estat declaracions presentades 'en un sol clic' i la resta previ pas pel web de l'Agència per fer-hi alguna modificació. A més, 141.000 contribuents a l'Estat, menys entrenats en les noves tecnologies i amb perfil d'assistència telefònica, han optat per fixar data i hora perquè l'AEAT els truqui i han presentat la declaració fent ús del pla 'Li truquem'.