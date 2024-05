A Mi Electro, amb la teva compra pots guanyar un viatge a Turquia: maig és el mes dels sortejos i els descomptes

Atenció personalitzada, enviaments ràpids i àmplia oferta. Aquests són tres dels pilars fonamentals que els compradors en línia destaquen com a imprescindibles. I a tot això se li afegeix la possibilitat de guanyar un viatge a Turquia i molts altres regals.

L'empresa Mi Electro vol celebrar el seu setè aniversari amb tots els seus clients. Per això, a més de seguir destacant pel seu servei i les seves facilitats, llança un sorteig i ofertes exclusives a les quals ja pots accedir. A continuació, t’expliquem com fer-ho i també t’expliquem l'essencial d'aquesta marca amb botigues a tot Espanya, algunes d’elles a la província de Girona.

Un aniversari en què els regals són per a tu

En un món tan globalitzat en què les grans cadenes solen apoderar-se del mercat, apareixen alguns casos que destaquen entre aquesta multitud. I un és el de Mi Electro, empresa que desafia els grans venedors d'electrodomèstics i tecnologia i s'ha guanyat un lloc entre els clients.

Si bé estan de celebració pel seu setè aniversari, la marca vol fidelitzar els seus clients. Per això, llança diferents promocions al llarg de tot el mes. Els clients que hagin fet una compra de l'1 al 31 de maig, ja sigui a la botiga física o en línia, entraran en el sorteig d'un viatge a Turquia. També hi haurà novetats de marques com Shark o Ariete i xecs regal per a compres a la web per valor de més de 1000 €.

A més, durant els dies 30 i 31 de maig es llançaran una sèrie d'ofertes disponibles durant tot just 48 hores. Aquestes ofertes significaran el final de festa perfecte per a un mes marcat per la celebració d'un nou any de la botiga d'electrodomèstics Mi Electro.

Mi Electro, electrodomèstics a mida

Com t'avançàvem anteriorment, hi ha tres aspectes que són la clau en el moment de triar una empresa o una altra per fer una compra. L'enviament ha de ser ràpid, l'atenció personalitzada sempre és benvinguda i l'oferta de productes ha d'abastar una àmplia gamma d'opcions.

Mi Electro té com a compromís que les seves comandes arribin en tan sols 24 hores, cosa que aconsegueix, en part, amb la seva presència a diferents ciutats del país. L'equip de Mi Electro emfatitza que la seva rapidesa i eficiència es deuen al fet que cada dia surten camions dels seus cinc centres logístics cap a les diferents botigues, des de les quals es gestiona tot el procés d'enviament al client.

El segon dels distintius de Mi Electro és l'atenció personalitzada. Sota el lema “Vendemos lo que todos, pero como nadie”, l'equip atén cada client per estar atent a tots els detalls. Estem parlant d'un procés que comença en el mateix moment de la compra fins que es fa el lliurament. Aquesta assistència també és present en el moment postvenda, per si necessites alguna solució a qualsevol altre problema.

Sobre aquest tema, Mi Electro compta amb un equip d'instal·lació professional per a cadascun dels seus serveis. És a dir, l'equip tècnic s'encarrega de traslladar el nou electrodomèstic fins al domicili del client i engegar-lo. I no importa si fas la compra a botiga física o en línia; sempre tindràs una botiga de referència a prop per a tot el que necessitis.

A més d’enviaments en 24 hores i atenció personalitzada, l’empresadestaca per la varietat d’electrodomèstics que ofereix. El catàleg de Mi Electro està dividit, de forma resumida, en les categories següents:

Cuina

Frigorífics

Rentat i assecat

Televisió

So

Esport i lleure

Telefonia

Informàtica i gaming

Cura personal

Petit electrodomèstic

Climatització

Celebra-ho amb Mi Electro i participa per guanyar aquests premis

Maig és el mes de celebració de Mi Electro. El premi serà el sorteig d'un viatge a Turquia. Per això, l'únic que has de fer és registrar la compra que hagis realitzat de l'1 al 31 de maig, ja sigui a la botiga en línia com en qualsevol de les físiques. Pots fer el registre directament aquí.

A més, s'obriran ofertes flaix que només estaran disponibles durant 48 hores. Per assabentar-te en exclusiva de les marques i articles de cadascuna d'aquestes ofertes, pots subscriure't a la ‘newsletter’ de Mi Electro.

També es duran a terme set sortejos d'articles top a les xarxes socials amb la col·laboració de diferents influencers. I, per si fos poc, ja estan disponibles descomptes exclusius a les diferents seccions i categories d'electrodomèstics.

Aquest és el moment perfecte per aconseguir l'electrodomèstic que tens apuntat fa temps i celebrar-ho amb tots els luxes amb el que Mi Electro té aquest mes.

Botigues de Mi Electro a Girona

Mi Electro compta amb nombroses botigues a Girona.