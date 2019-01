Crítiques a la cotització per les pràctiques

El president del Consell de Cambres de Catalunya, Miquel Valls, va alertar ahir que la cotització a la Seguretat Social dels alumnes en pràctiques «pot suposar un retrocés en les pràctiques de la Formació Professional». Durant l'acte de presentació, ahir, de l'estudi, Valls es va referir al Reial Decret aprovat pel Govern espanyol que incorpora la cotització a la Seguretat Social de les pràctiques acadèmiques externes, avisant que si «no s'alleugereix la norma, hi pot haver moltes empreses que decideixin no seguir amb els convenis de pràctiques». En l'acte, el director general d'FP de la Generalitat, Joan-Lluís Espinós, va explicar que «estem en negociacions amb el Ministeri per determinar qui assumeix el cost de les cotitzacions, si les empreses o els centres formatius».