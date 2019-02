Frit Ravich participa en una prova per reduir el cost del transport usant autobusos de línia

El sector de la distribució d'aliments està treballant per minimitzar les despeses en l'operació logística, la qual cosa implicarà oferir productes alimentaris a preus més ajustats com a repte estratègic propi. Això passa per: reduir el nombre de vehicles de transport d'aliments, agrupar esforços logístics entre empreses de distribució i organitzar l'ús del territori de manera que sigui fàcil compartir o utilitzar vehicles de tercers llogant espai per al transport.

En aquest context neix el projecte pilot Best Routes, que aposta per què les empreses de distribució d'alimentació seca utilitzin els vehicles i les línies regulars de transport públic de viatgers i ajuntin rutes perquè el transport capil·lar de productes tingui un estalvi en el cost operatiu.

Best Routes implica un canvi conceptual. Aquesta prova pilot s'executarà a Girona i serà la llavor per convertir-la en una pràctica generalitzada en l'àmbit de la distribució d'aliments a curt i mitjà termini a Catalunya. Actuar sobre aquests tres vessants té com a objectiu millorar la relació amb el territori i les persones.

La reducció de vehicles de transport implicarà un menor nombre d'accidents de trànsit, una baixada de la pol·lució, i una millor imatge de compromís social i amb el medi ambient de les empreses de distribució. Això implicarà una reducció de la despesa operativa, que portarà a reduir els preus del transport de mercaderies i en conseqüència el preu final de venda dels productes. En aquest projecte participen d'una banda el Clúster Foodservice, que donarà suport, vetllarà pels interessos que agrupa i farà de coordinador principal tant a nivell d'implementació del projecte com a nivell de l'execució de la prova pilot. D'altra banda, el fabricant i distribuïdor associat del clúster, Frit Ravich, col·laborarà en la definició del problema i aportarà els materials i centres de distribució, si fos necessari, en la prova pilot.

Finalment, també hi participarà l'Associació de Municipis per al Transport Urbà (AMTU), que és la que gestiona la mobilitat urbana de passatgers a Catalunya i que té la capacitat d'ordenar aquest tipus d'iniciatives de forma àmplia entre les empreses concessionàries del transport públic.

A nivell executiu, treballaran en el projecte les empreses catalanes Sparsity Technologies i Font Embalatge Group, que implementaran el component operatiu i informàtic, així com el disseny i implementació dels components físics per al transport de les mercaderies, respectivament.