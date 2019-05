El comerç dispara els concursos en el pitjor trimestre des de 2014

Els concursos de creditors s'han disparat en el sector comerç a les comarques gironines durant el primer trimestre de 2019 i han deixat com a balanç el pitjor inici de l'any des de 2014. A més es tracta del segon pitjor primer trimestre de tota la sèrie històrica només superat pel mateix 2014, quan la crisi de la construcció encara provocava fallides d'empreses de la construcció.

Dins del sector comerç, a les comarques gironines han entrat en concurs de creditors 8 empreses de comerç a l'engròs, mentre que en el comerç al detall en suma quatre més. La suma de tots dos significa multiplicar per quatre el nombre de concursos de l'inici de 2018. Malgrat venir d'un període de crisi, es tracta del trimestre que registra pitjors dades en el sector, ja que només el 2015 és comparable quan es van comptabilitzar nou concursos de creditors.

En el conjunt de les comarques gironines, s'han passat de 18 concursos fins al març de 2018 als 31 d'aquest any amb un increment del 72%. També és rellevant el nombre d'empreses industrials que han entrat en concurs de creditors passant de quatre de l'any passat a nou d'aquest any. En els darrers tres anys, el primer trimestre s'havia mostrat estable repetint les 18 suspensions de pagaments, mentre que el 2015 en van ser 27 i al 2014 es van arribar a 40, en tots dos casos per la crisi de la construcció.

Catalunya va registrar 538 concursos de creditors durant els tres primers mesos del 2019, un 7,8% més que en el mateix període del 2018, segons dades publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Catalunya va ser el territori de l'Estat que en va registrar més, seguida de la Comunitat de Madrid, amb 239. Tots dos territoris representen el 47,1% del total de concursos presentats. Del total de concursos, 303 van ser d'empreses i 235 de persones físiques sense activitat empresarial. A l'Estat, en el mateix període, les antigues suspensions de pagaments van pujar un 1,7%.

Del total de concursos, 532 van ser voluntaris i sis necessaris. Per naturalesa jurídica, 235 van ser de persones físiques sense activitat empresarial i 303 d'empreses. D'aquests últims, la major part corresponien al sector de comerç majorista (43), seguit de la indústria (36), el comerç detallista i vehicles (35), activitats administratives i serveis auxiliars (28), construcció (27), hostaleria (24) i activitats professionals.

En l'àmbit de tot l'Estat, el nombre de deutors concursats va créixer un 1,7% respecte al mateix període de l'any passat amb un total de 1.648. Si es compara amb el mes anterior, la pujada és el 10,7%. D'altra banda, el 40,2% de les empreses concursades al març tenien com a activitat principal el Comerç.