Bonpreu obre un nou supermercat a Salt, situat al passeig dels Països Catalans. El nou establiment té una superfície de vendes de 1.300 m?2; i compta amb 45 places d'aparcament.

El grup va fer amb el nou centre una inversió de 4 milions d'euros en la construcció del nou supermercat. L'equip de treballadors està format per 34 persones, de les quals 14 són del municipi. Aquest és el segon establiment que s'obre a Salt. L'altre està situat al carrer Major. Amb aquesta obertura s'amplia el servei que s'ofereix a la ciutat de Girona, on compta amb tres supermercats Bonpreu, un supermercat Esclat, dues benzineres EsclatOil i un punt de recollida del servei online.



Producte de proximitat

El model comercial de Bonpreu aposta per una política comercial de proximitat i promou el producte local de qualitat. El nou supermercat de Salt es va construir de manera sostenible i ecoefient per tal que permet estalviar el 35% del consum d'energia habitual d'un local comercial d'aquestes característiques i reduir un 40% les emissions de CO? a l'atmosfera.