Aquests són els dos gironins guardonats amb els Premis Nacionals d'Artesania

Artesania Catalunya ha donat a conèixer avui els 6 guardonats dels Premis Nacionals d'Artesania 2019, i en la categoria de Premi a la Millor Marca Artesana ha distingit Ball Pagès, empresa familiar amb taller a Arbúcies, que es dedica a la fabricació d'espardenyes. El jurat els reconeix per haver aconseguit una marca artesana jove, ben posicionada que no oblida la qualitat artesana del producte, l'embolcall i que aposta per les noves tecnologies.

També a la demarcació de Girona, en la categoria de Premi Nacional Prestigia, l'Ajuntament de Forallac ha estat reconegut amb una menció especial per recuperar i posar en valor la tradició terrissaire i de fabricació de rajoles del municipi.

La Generalitat a través d'Artesania Catalunya, ha reconegut la trajectòria de la creadora tèxtil Teresa Rosa Aguayo amb el Premi Nacional d'Artesania 2019; ha reconegut el projecte bbintervencions amb el "Premi Impulsa"; la tasca de la Fundición Artística Vilà amb el "Premi Prestigia"; atorga el "Premi Restaura" a Chroma Restauració del Patrimoni Arquitectònic; i a Mireia Muntadas pel projecte Bossa Kiddo amb el "Premi al Talent Emergent".

L'acte de lliurament dels Premis tindrà lloc el proper 16 de desembre al Palau de la Generalitat, i estarà presidit pel president del Govern, Quim Torra, acompanyat de la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón. En aquest marc també es lliuraran els Diplomes de Mestre Artesà corresponents a l'any 2019, que enguany ha distingit i reconeix a 16 artesans pel mestratge en l'ofici.

La directora general de Comerç i del CCAM, Muntsa Vilalta, acompanyada del responsable d'Artesania Catalunya, Xavier Villas, ha donat a conèixer avui els guardonats.

Ball Pagès, espardenyes inspirades en tradicions eivissenques

L'empresa familiar catalana Ball Pagès, amb taller a Arbúcies a Girona, dissenyen, fabriquen i distribueixen espardenyes fetes a mà inspirades en els balls tradicionals eivissencs amb l'objectiu de mantenir viva la tradició mediterrània, compartint tant l'objecte com el seu savoir-faire i donant-lo a conèixer més enllà de les seves fronteres. Conscients de l'impacte que la seva activitat genera sobre clients, treballadors, comunitats locals, el medi ambient i la societat en general, aposten per una producció sostenible i una consciència empresarial clara, col·laborant amb l'ONG Kakolum, i apostant per la lluita en la igualtat de gènere.

Binomis com tradició-i-modernitat, naturalesa i- arquitectura, artesania-i-art i solidaritat-i-compromís, són conceptes que constitueixen la base de Ball Pagès, elements amb els quals treballen per inscriure aquest calçat en el temps i a llarg termini.. Amb l'objectiu de perpetuar aquesta tradició formen contínuament noves artesanes i comparteixen amb elles l'essència, l'evolució i les noves tècniques apreses durant aquests últims anys. Treballen per oferir unes espardenyes úniques, justes, sostenibles, exclusives, solidàries, fetes a mà i fidels a la tradició.