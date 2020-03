El Paradise, el macroprostíbul de la Jonquera, presenta un ERTO

Els efectes de la pandèmia de coronavirus han portat al Paradise, un dels macroprostíbuls més grans d'Europa situat a la localitat fronterera amb França de la Jonquera (Girona), a presentar un expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per als seus 69 treballadors.

Segons ha explicat el seu propietari, José Moreno, que als seus 68 anys es recupera a Màlaga de dos infarts soferts l'any passat, l'ERTO afecta cambrers, cuiners, netejadores i personal de manteniment, però a cap de les més de cent treballadores sexuals que prestaven el seu servei al local quan va tancar el passat 13 de març.

Aquestes dones lloguen les habitacions per 75 euros al dia, un preu que inclou pensió completa sense que, segons subratlla Moreno, tinguin vincles laborals amb el negoci. «Entren i surten quan volen», assenyala el propietari, que explica que, el 13 de març, va rebre l'ordre de la Generalitat de tancament del local a mitjanit, tot i que ja havia decidit que no obriria.

José Moreno detalla que, «en dos o tres dies, les noies que hi havia a la pensió de l'establiment van anar marxant, la majoria segurament als seus països». Per a Moreno la situació és «molt greu» i destaca que, «gràcies a Déu, no ha passat res» en referència a algun contagi per coronavirus d'alguna de les treballadores sexuals o d'un client.

L'empresari admet el desastre econòmic que li suposa el tancament, amb despeses mensuals «per més de 400.000 euros, a més dels 300.000 de l'IVA trimestral», però considera que, «per sobre de tot hi ha la vida». «Això no és un caprici i cal acceptar-ho», sosté el propietari del macroprostíbul, que confia a reprendre l'activitat quan la situació passi.

El Paradise, amb una superfície construïda de 2.700 metres quadrats i més de vuitanta habitacions amb una capacitat per a unes dues-centes treballadores sexuals, va obrir les seves portes el 21 d'octubre del 2010.

Moreno s'ha assegut diverses vegades en el banc dels acusats i, el 2012, l'Audiència de Girona el va condemnar a tres anys de presó per un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers, mentre que, el 2014, va considerar que no hi havia proves que el relacionessin amb una xarxa de proxenetes i va ser absolt del càrrec.

El 13 de desembre de 2012, dos encaputxats van llançar des d'una moto dos artefactes explosius que van causar danys en un magatzem del local i, deu dies després, van ser cinc persones diferents les que van col·locar a l'aparcament un cotxe amb una bomba que no va esclatar.