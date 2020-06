«Ikea a Girona? La directora de la cadena sueca allunya aquesta possibilitat

"Obrir botigues de molts metres quadrats i magatzem annex no està entre els projectes d'Ikea a escala mundial. El que volem és situar botigues a prop dels clients amb noves experiències de compra. Així de contnudent s'ha mostrat Petra Axdorff en una entrevista concedida a El Periódico quan és preguntada sobre la possibilitat de que la firma sueca materialitzi la seva aposta per Girona amb una botiga.

Fa poc més d'un any, quan va decidir descartar construir un centre comercial a Tarragona, un representant de la multinacional sueca del moble en declaracions al Diari de Tarragona assegurava: «Podem confirmar que Ikea continua amb la voluntat d'instal·lar un projecte en el mercat de Girona». Però des d'aleshores, la companyia sembla haver canviat d'estratègia.

Ja fa nou anys que Ikea va anunciar el seu interès a obrir una botiga a la província de Girona, essent uns terrenys propers a l'Espai Gironès de Salt l'opció preferent per a construir el centre comercial. De moment, a Catalunya, només hi ha tres establiments i tots es troben a la província de Barcelona: a Sabadell, a l'Hospitalet, i a Badalona.

Ikea va obrir els seus centres comercials la setmana passada a Catalunya després del tancament obligat imposat per l'estat d'alarma i el confinament. Entre noves mesures de seguretat, el gegant suec afronta l'exercici amb el llast de pèrdues mitjançant plans per definir nous models de venda i contacte amb els clients a Espanya, de la mà de petites botigues urbanes. La directora general de l'empresa a Espanya, Petra Axdorff, explica les estratègies de la firma i les conseqüències del primer trimestre marcat per la covid-19.